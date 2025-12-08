Interior y Policía amplía horario para expendio de bebidas alcohólicas en Navidad y Año Nuevo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Interior y Policía anunció la implementación de un horario especial para el expendio de bebidas alcohólicas durante el período navideño y de Año Nuevo, con el objetivo de facilitar las celebraciones tradicionales y, al mismo tiempo, garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en todo el país.

La decisión fue establecida mediante la Resolución núm. MIP-RR-0009-2025, que flexibiliza de manera temporal el horario de operación de establecimientos como discotecas, bares, clubes, restaurantes, centros de eventos, piano bares y casinos. Las autoridades explicaron que esta medida responde al carácter festivo de la temporada y al incremento de actividades sociales que tradicionalmente se desarrollan en estas fechas.

Según lo dispuesto, estos negocios podrán operar de domingo a jueves hasta las 3:00 de la madrugada, mientras que los viernes y sábados el horario se extenderá hasta las 4:00 de la mañana. La resolución también contempla que no habrá límites de horario durante las madrugadas del 25 de diciembre y del 1 de enero, atendiendo a las celebraciones familiares y comunitarias propias de estos días.

El Ministerio aclaró que esta flexibilización no aplica a colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos ni tiendas de licores. Estos establecimientos deberán mantener el horario regular establecido en la Resolución conjunta MIP–MITUR ESP/001-2022 vigente en todo el territorio nacional.

Las autoridades precisaron que el cumplimiento de estas disposiciones será fiscalizado por la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con el apoyo de la Policía Nacional. En caso de violaciones, los negocios podrían enfrentar sanciones que incluyen cierres temporales o definitivos, cancelación de permisos y otras medidas amparadas en la normativa vigente.

Interior y Policía destacó que esta iniciativa forma parte de las medidas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, como parte del esfuerzo por mantener un equilibrio entre el disfrute de las festividades y la preservación de la convivencia pacífica.

De igual forma, la institución insistió en la importancia de que propietarios y administradores de establecimientos actúen con responsabilidad, respetando tanto los horarios establecidos como las normas de seguridad, especialmente en una temporada donde aumenta la circulación de personas.

El Ministerio subrayó que estas acciones buscan facilitar actividades recreativas sin poner en riesgo la integridad de los ciudadanos, reforzando la vigilancia y articulando esfuerzos con los organismos del orden para prevenir incidentes durante el período festivo.

Asimismo, la entidad reiteró su llamado a la población a celebrar con prudencia, evitando excesos que puedan comprometer la seguridad colectiva, y a colaborar con las autoridades respetando las normativas establecidas.

La medida tendrá vigencia desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, fecha en la que el horario regular será restablecido plenamente en todos los establecimientos sujetos a regulación.

Interior y Policía reafirmó su compromiso de garantizar que las fiestas navideñas se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, orden y responsabilidad, manteniendo siempre como prioridad el bienestar de la ciudadanía.