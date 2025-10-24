INTEC primera universidad del país en certificar asignatura virtual con Quality Matters

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ha marcado un hito en la educación superior dominicana al convertirse en la primera universidad del país en obtener la certificación internacional de Quality Matters (QM) para una de sus asignaturas virtuales.

La asignatura certificada, Administración y Gestión Empresarial, perteneciente al Área de Economía y Negocios, es impartida por la docente Ingrid González, quien es coordinadora académica y especialista en docencia virtual.

Para celebrar este logro, la Dirección de Desarrollo Profesoral realizó un acto, encabezado por la rectora interina, Alliet Ortega, que reunió a docentes, autoridades académicas y colaboradores, con el propósito de resaltar el compromiso institucional con la excelencia en la enseñanza en línea y el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Durante sus palabras de apertura, la rectora Ortega felicitó a los docentes y equipos técnicos por asumir el reto de la virtualidad con innovación y rigor. “Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con una educación de calidad, sustentada en la mejora continua y en el aprovechamiento de la tecnología como aliada del aprendizaje”, expresó.

El vicerrector académico, Arturo del Villar, destacó en un mensaje virtual la importancia de fortalecer los procesos pedagógicos bajo estándares internacionales, mientras que el especialista Fernando Senior, representante de QM para América Latina y el Caribe, compartió reflexiones sobre el impacto de la certificación y la relevancia de los estándares Quality Matters en la región.

Sobre la asignatura certificada

El diseño de la asignatura fue desarrollado por la profesora Ingrid González, responsable de la creación de los contenidos, la alineación de objetivos, actividades y evaluaciones, en coherencia con los estándares de Quality Matters.

Este proceso contó con la guía metodológica de la Unidad de Recursos Virtuales, a través del acompañamiento de la diseñadora instruccional Rossy Medina, quien apoyó en la verificación de criterios técnicos y en la alineación con la rúbrica QM 7.0, lo que aseguró la calidad del diseño instruccional y el cumplimiento de todos los estándares esenciales.

La Certificación QM es un símbolo internacionalmente reconocido, equiparable a un proceso de acreditación académica, que valida que el diseño del curso cumple con exigentes estándares basados en investigación, buenas prácticas y enfoque centrado en el estudiante.

Este reconocimiento internacional es resultado de un proceso riguroso y estructurado en el Área de Diseño Instruccional del INTEC liderado por Loren Rojas, coordinadora de Procesos Virtuales de la universidad. Para obtener esta distinción, un curso debe alcanzar al menos un 85 % de cumplimiento en la Rúbrica QM y cumplir con todos los Estándares Esenciales, luego de una revisión independiente realizada por expertos certificados, explicó Rojas.

La asignatura obtuvo una calificación sobresaliente de 99/100, desde la primera evaluación. Es decir, que la asignatura se destacó por su estructura clara, actividades alineadas y diversidad de recursos que fomentan el compromiso y la participación de los estudiantes.

Con esta certificación, INTEC se une a un grupo selecto de universidades internacionales que han alcanzado este prestigioso reconocimiento, tales como el Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad de Florida, la Universidad del Estado de California, Universidad Estatal de Carolina del Norte,Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos), la Universidad Autónoma de Chile, Universidad de Puerto Rico, entre otras, consolidando su liderazgo como referente en innovación educativa en el Caribe y América Latina.

La actividad incluyó el panel “Experiencia de la Certificación QM”, moderado por Alicia Tejada, analista curricular de la División de Desarrollo Académico, con la participación de Loren Rojas,coordinadora de Procesos Virtuales de la universidad; Rossy Medina, diseñadora instruccional; e Ingrid González, profesora certificada. Las panelistas compartieron los aprendizajes, desafíos y logros del proceso, motivando a otros docentes a seguir apostando por la calidad en la educación virtual.

El acto culminó con la entrega del certificado de Quality Matters y un incentivo económico a la profesora González, en reconocimiento a su esfuerzo y desempeño en el diseño y la implementación de una asignatura bajo estándares internacionales. Asimismo, se reconoció el trabajo del equipo de Diseño Instruccional y de los docentes que han participado en procesos de mejora y formación durante el último año.

“Este logro demuestra el compromiso de INTEC con la calidad y la innovación en la educación virtual. Nos enorgullece ser los primeros en evidenciar y certificar que nuestros espacios virtuales cumplen con estándares internacionales que garantizan experiencias de aprendizaje significativas para nuestros estudiantes”, expresó la profesora González.

Luisa Taveras, directora de la División de Desarrollo Académico, subrayó que este logro no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia institucional que impulsa la innovación pedagógica y la excelencia en la docencia virtual del INTEC.

“Este logro no solo es un reconocimiento al trabajo conjunto de sus equipos académicos y técnicos, sino también una demostración tangible de su visión de liderar la innovación educativa en República Dominicana, apostando por una educación en línea accesible, efectiva y de calidad”, dijo Taveras.