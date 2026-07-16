INTEC advierte sobre riesgo sísmico y llama a reforzar la seguridad estructural en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– Especialistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y del sector asegurador advirtieron que la República Dominicana enfrenta un alto riesgo sísmico debido a los cerca de 80 años de silencio de la Falla Septentrional, por lo que instaron a fortalecer la calidad de las construcciones, la supervisión técnica y la preparación ciudadana para reducir el impacto de un eventual terremoto de gran magnitud.

La advertencia fue realizada durante el panel “Construyendo un país más seguro y resiliente a través del conocimiento, la unidad y la prevención”, organizado por el INTEC con el patrocinio de MARSH y MAPFRE. En el encuentro participaron sismólogos, ingenieros estructurales y especialistas en gestión de riesgos, quienes analizaron la vulnerabilidad sísmica y estructural del país.

Durante la apertura del evento, el rector del INTEC, Arturo del Villar, destacó que la prevención representa la mejor inversión para proteger la vida y garantizar el futuro de la sociedad, mientras que la ingeniera sísmica Claudia Germoso recordó que el territorio dominicano se encuentra sobre el límite de las placas del Caribe y Norteamérica, con unas 18 fallas geológicas activas, siendo las de Enriquillo y Septentrional las de mayor potencial destructivo.

Germoso explicó que el último gran terremoto asociado a la Falla Septentrional ocurrió en 1946 en Samaná, generando incluso un tsunami. Indicó que el prolongado período sin un evento de gran magnitud incrementa la preocupación de los especialistas, al advertir que “no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá”, por lo que consideró imprescindible fortalecer la preparación de la población y de las instituciones.

Por su parte, el ingeniero estructural Luis Abbott afirmó que “los terremotos no matan, matan las estructuras”, señalando que el mayor riesgo radica en las construcciones informales o en aquellas donde no existe una supervisión rigurosa durante la ejecución de las obras. Además, recomendó inspeccionar de inmediato cualquier edificación que presente grietas importantes en columnas o muros para prevenir posibles fallas estructurales.

Los especialistas informaron que el INTEC desarrolla una moderna red de monitoreo sísmico con sismómetros, acelerómetros y herramientas de inteligencia artificial para estudiar el comportamiento de las principales fallas del país. Los resultados de estas investigaciones son publicados en la plataforma SismicidadRD, con el propósito de facilitar información científica a profesionales y ciudadanos.

En materia de protección financiera, representantes de MARSH y MAPFRE recomendaron revisar las pólizas de seguros para verificar que incluyan cobertura contra terremotos y evitar el subseguro. Asimismo, destacaron que mejorar la calidad de las construcciones y de la información técnica permitirá fortalecer el mercado asegurador y aumentar la resiliencia del país frente a futuros eventos sísmicos.