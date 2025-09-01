Inmotion SAS recibe el Business Management Award 2025 en Guatemala

Bartolo García

Guatemala. – La excelencia en gestión empresarial de Inmotion SAS fue reconocida en la Cumbre Internacional de Empresarios 2025, donde la compañía recibió el Business Management Award 2025, un galardón que distingue a las organizaciones más sobresalientes de la región en materia de liderazgo, innovación y compromiso con la sostenibilidad.

El reconocimiento, otorgado por Global Business Corporation, busca destacar a empresas latinoamericanas que han logrado implementar modelos de gestión estratégicos, innovadores y adaptados a los desafíos del mercado actual, siempre con una visión de responsabilidad social y desarrollo sostenible.

Con este premio, Inmotion SAS consolida su posición como referente en la transformación empresarial en el Caribe y América Latina, reforzando su misión de generar soluciones estratégicas que aporten valor a clientes, colaboradores y comunidades.

Durante la ceremonia, Aida Taveras, CEO de Inmotion, expresó que el reconocimiento no solo es un logro, sino también una oportunidad de seguir evolucionando: “El premio nos da la oportunidad de evaluar nuestra gestión organizacional, compararnos con las mejores compañías y recibir retroalimentación de expertos. Esta experiencia nos impulsa a mantenernos modernos y actuales”.

La Cumbre Internacional de Empresarios 2025, en su décimo tercera edición, reunió a destacados líderes empresariales de la región, quienes participaron en conferencias magistrales y sesiones de networking enfocadas en liderazgo, cultura organizacional e innovación empresarial.

El evento también sirvió como plataforma para el intercambio de experiencias sobre sostenibilidad corporativa y el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de negocios. En ese escenario, Inmotion SAS fue reconocida como una empresa que marca tendencia en transformación digital.

Inmotion SAS ha demostrado un crecimiento sostenido en la región, destacándose como representante de Salesforce y Google, compañías líderes a nivel mundial en innovación y soluciones tecnológicas.

Con presencia en República Dominicana, Puerto Rico y México, la empresa ha acompañado a organizaciones privadas y públicas en procesos de modernización digital, diseñando estrategias que optimizan operaciones y elevan la competitividad de sus clientes.

Su modelo de trabajo se centra en la integración de tecnología, gestión del talento humano y prácticas sostenibles, promoviendo un ecosistema empresarial alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El reconocimiento otorgado en Guatemala también refuerza el compromiso de Inmotion SAS con la formación y capacitación de profesionales en el uso de tecnologías emergentes, impulsando el desarrollo de competencias digitales en la región.

Los organizadores del evento resaltaron que este premio se concede a empresas que no solo destacan por sus resultados financieros, sino también por su aporte a la construcción de sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles.

La premiación fue uno de los momentos más esperados de la Cumbre, consolidando a Inmotion SAS como un ejemplo regional de cómo la innovación y la responsabilidad social pueden ir de la mano en la gestión empresarial.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso de seguir trabajando en la creación de valor para clientes, aliados y comunidades, reafirmando que su visión de negocio trasciende las fronteras y se enfoca en transformar positivamente el futuro de América Latina.