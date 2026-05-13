Inician en el Barrio Enriquillo de Herrera proceso de titulación de 1,200 familias

Santo Domingo Oeste. – La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en coordinación con la Dirección General de Bienes Nacionales, dejó iniciados los trabajos técnicos, sociales y legales correspondientes a la primera etapa del proyecto de titulación Enriquillo, en Santo Domingo Oeste, donde se proyecta la entrega de 1,200 certificados de títulos definitivos a familias residentes en la zona.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, destacó que el presidente Luis Abinader mantiene el firme interés de garantizar la regularización de los inmuebles de las familias dominicanas a través del Plan Nacional de Titulación que se ejecuta en todo el país y que ha otorgado más de 163 mil títulos de propiedad.

“Hoy nuestras brigadas inician el proceso de levantamiento parcelario, que contempla el registro de 1,200 unidades resultantes, beneficiando a igual número de familias. Con esta iniciativa estaremos llevando seguridad jurídica y sacando de la informalidad a unas 4,800 personas que residen en este sector, ubicado en la parcela 110-REF-780 del Distrito Catastral No. 04”, expresó Méndez Peña.

El funcionario exhortó además a los comunitarios a colaborar con la facilitación de los datos a las brigadas de la UTECT, y les aseguró que muy pronto podrán contar con sus títulos de propiedad definitivos, lo que les permitirá tener la tranquilidad de ser propietarios legales de sus viviendas.

De su lado, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, afirmó que el inicio de este proyecto representa esperanza, estabilidad y progreso para cientos de familias del Barrio Enriquillo.

“Hoy celebramos no solo el inicio de un proyecto, sino el comienzo de nuevas oportunidades para las familias que obtendrán la seguridad jurídica de sus hogares y terrenos. Este acto reafirma que cuando Gobierno y comunidad trabajan unidos, avanzamos hacia un futuro más digno y próspero”, manifestó la representante del Poder Ejecutivo en la provincia.

En tanto, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, valoró la importancia social del proyecto de titulación para las familias del municipio, pues es “una de las iniciativas más importantes para brindar estabilidad, paz y tranquilidad a nuestra gente, tal y como ya ha ocurrido con miles de personas de nuestro municipio que hoy cuentan con su título definitivo”.

El acto de lanzamiento fue realizado en la parroquia San Pedro Nolasco, del Barrio Enriquillo, y contó con la presencia del subdirector regional Sur de la UTECT, Marino Vilchez; Jorge Núñez, sub encargado de Titulación de Bienes Nacionales; y Carmen Blanco, directora de RENACER de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP).

La bendición de la actividad estuvo a cargo del párroco Guarionex Pérez, de la parroquia San Pedro Nolasco.

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