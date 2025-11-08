Inicia la Copa Corrie 2025 en Cap Cana con los mejores golfistas del país

Bartolo García

Cap Cana, R.D. – Con gran entusiasmo y espíritu competitivo, dio inicio este viernes la Copa Corrie 2025 en el icónico Punta Espada Golf Club de Cap Cana, uno de los escenarios más espectaculares del Caribe. La jornada inaugural estuvo dedicada a la tradicional ronda de práctica, que sirvió de antesala a un fin de semana cargado de emoción, estrategia y camaradería entre los mejores golfistas dominicanos.

El torneo, que se ha convertido en una de las competencias más esperadas del calendario nacional, enfrenta a los equipos de la Capital y del Interior, liderados por Carlos Hoyo y Manuel Luna, respectivamente. Ambos capitanes se mostraron confiados en las capacidades de sus jugadores, quienes representan lo más destacado del golf dominicano en sus distintas categorías.

Inspirada en el formato de la legendaria Ryder Cup, la Copa Corrie combina las modalidades fourball, foursome e individuales, ofreciendo una experiencia deportiva completa en la que prevalecen la estrategia, el trabajo en equipo y el espíritu de sana competencia.

Este sábado, los jugadores se enfrentarán en las modalidades de fourball y foursome, donde la sincronización y la comunicación entre las duplas serán claves para dominar el marcador y obtener ventaja de cara a la jornada final.

El domingo se disputarán las partidas individuales, que serán decisivas para definir al campeón de la edición 2025. En esta ocasión, el equipo de la Capital defiende el título obtenido en la pasada edición, mientras que el Interior busca revancha y aspira a levantar nuevamente el trofeo.

La Copa Corrie es más que una competencia deportiva; representa una tradición de amistad y excelencia que rinde homenaje al legado de su fundador, don Jack Corrie, un apasionado del golf que impulsó este formato para fortalecer la unión entre los golfistas dominicanos y fomentar el desarrollo del deporte en el país.

El entorno de Cap Cana, con su inigualable belleza natural, y las condiciones impecables del Punta Espada Golf Club, diseñado por el legendario Jack Nicklaus, ofrecen el escenario perfecto para un evento que combina lujo, precisión y emoción deportiva.

Durante la apertura, los organizadores destacaron que la Copa Corrie no solo promueve el golf competitivo, sino también la camaradería, el respeto y la integración interregional, convirtiéndose en un puente entre generaciones y talentos del deporte.

El evento cuenta con el apoyo de patrocinadores nacionales e internacionales, así como de reconocidas marcas vinculadas al mundo del golf, lo que reafirma su posicionamiento como una cita de primer nivel en el circuito deportivo dominicano.

Además del componente deportivo, la Copa Corrie es una oportunidad para resaltar el potencial turístico y recreativo de Cap Cana, que se consolida como un destino de referencia para el golf de clase mundial y para eventos de gran prestigio en República Dominicana.

El público asistente y los fanáticos del golf podrán disfrutar de tres días de competencia intensa, con actividades complementarias, exhibiciones y encuentros sociales que celebran el estilo de vida que rodea este deporte.

Al cierre de la jornada de práctica, los capitanes coincidieron en que más allá del resultado, la Copa Corrie simboliza la pasión por el golf y la unidad de la comunidad deportiva. “Este torneo representa lo mejor de nosotros: la amistad, la disciplina y el deseo de superación”, expresó Carlos Hoyo, líder del equipo capitalino.

Por su parte, Manuel Luna, capitán del equipo del Interior, aseguró que su grupo llega con motivación renovada. “Venimos con un equipo preparado, fuerte y con ganas de recuperar la corona. La competencia será reñida, pero siempre en un ambiente de respeto y camaradería”, afirmó.

Con todos los ingredientes listos —talento, estrategia, belleza natural y tradición—, la Copa Corrie 2025 promete un fin de semana inolvidable para jugadores, fanáticos y organizadores, reafirmando a Punta Espada Golf Club y a Cap Cana como epicentros del golf de alto nivel en el Caribe.

