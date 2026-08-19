Ingrid Arthur consolida una trayectoria de servicio y liderazgo en la comunidad latina de Nueva York

Nueva York.– Mientras la industria de la belleza evoluciona hacia conceptos cada vez más integrales, la dominicana Ingrid Arthur ha construido una propuesta que trasciende los tratamientos estéticos para colocar en el centro el bienestar emocional, la autoestima y la salud de la mujer. Esa visión, desarrollada durante años de trabajo con la comunidad latina en Estados Unidos, le ha valido una nominación a los Premios Viva La Mujer Awards 2026, un reconocimiento que distingue a mujeres cuyo liderazgo genera un impacto positivo en la sociedad.

Nacida en Moca, provincia Espaillat, y criada desde temprana edad en Santo Domingo, Ingrid Arthur encontró en la ciudad de Nueva York el escenario para convertir una idea en un proyecto de vida. Lo que comenzó como el sueño de ofrecer un servicio diferente dentro del mundo de la estética se transformó en Ingrid Beauty Corner, un espacio donde la belleza dejó de ser únicamente un asunto de apariencia para convertirse en una herramienta de bienestar, confianza y crecimiento personal.

Su formación como psicóloga clínica, terapeuta sexual, terapista física y esteticista certificada le permitió desarrollar un modelo de atención poco común dentro del sector, integrando conocimientos de salud mental, rehabilitación física y estética avanzada para ofrecer tratamientos personalizados dirigidos a mejorar la piel, la figura y, al mismo tiempo, fortalecer la autoestima de cada cliente.

Más allá de procedimientos como el tratamiento de estrías, cicatrices, drenaje linfático, rejuvenecimiento facial o programas corporales especializados, Arthur ha construido una filosofía basada en acompañar a las mujeres durante sus procesos de transformación, entendiendo que cada historia requiere escucha, orientación y empatía.

“Siempre he creído que la verdadera belleza comienza cuando una mujer aprende a valorarse y a cuidar de sí misma. Mi misión nunca ha sido cambiar la apariencia de las personas, sino ayudarlas a descubrir la seguridad, la confianza y el bienestar que ya existen dentro de ellas”, expresó Ingrid Arthur al conocer su nominación.

Su compromiso con la educación también la llevó a crear Ingrid Beauty Corner TV, programa transmitido por Latinos TV NY, donde entrevista a médicos, psicólogos y especialistas de diferentes áreas para acercar información confiable sobre salud, prevención, belleza consciente y calidad de vida a miles de familias hispanas dentro y fuera de Estados Unidos. La iniciativa se ha convertido en una plataforma para orientar a la comunidad latina mediante contenido educativo y testimonios de expertos.

Paralelamente, Arthur mantiene una constante preparación profesional y participa activamente en iniciativas de actualización académica como miembro de la Sociedad Dominicana de medios digitales (SODOMEDI), convencida de que la excelencia en los servicios de salud y estética depende del aprendizaje continuo y de la incorporación de nuevas técnicas y conocimientos.

Su nominación a los Premios Viva La Mujer Awards 2026 reconoce no solo el crecimiento de una empresa, sino el impacto de una trayectoria construida sobre el servicio, la educación y el compromiso con la mujer. Desde Nueva York, continúa representando con orgullo sus raíces dominicanas, demostrando que el emprendimiento puede convertirse en una plataforma para transformar vidas y fortalecer comunidades.

“Recibo esta nominación con mucha gratitud y humildad. Más que un reconocimiento personal, la siento como un homenaje a cada mujer que ha confiado en mí y me ha permitido acompañarla en su proceso de transformación. Ellas son la verdadera inspiración detrás de todo lo que hacemos en Ingrid Beauty Corner”, afirmó.

Con esta distinción, Ingrid Arthur consolida una carrera que une salud, comunicación, emprendimiento y responsabilidad social, proyectándose como una de las dominicanas que, desde la diáspora, contribuyen al bienestar de la comunidad latina y demuestran que la belleza también puede ser una poderosa herramienta para educar, inspirar y empoderar.