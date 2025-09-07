Ingeniería Industrial y de Sistemas de PUCMM logra acreditación internacional ABET

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) alcanzó un nuevo hito en su historia académica al obtener la acreditación internacional de la Engineering Accreditation Commission (EAC) de ABET.

ABET es una organización sin fines de lucro con certificación ISO 9001, reconocida mundialmente por garantizar la calidad en programas de educación superior en ciencias aplicadas, computación, ingeniería y tecnología.

La acreditación asegura que el programa de PUCMM cumple con estándares internacionales de excelencia, lo que garantiza que sus egresados estén preparados para enfrentar los desafíos de la innovación tecnológica, la seguridad pública y el bienestar social.

“Esta acreditación es un logro trascendental para la PUCMM y para nuestro programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Representa una garantía de que nuestros egresados reciben una formación alineada con estándares internacionales y que cuentan con las competencias necesarias para competir y destacar en los escenarios profesionales más exigentes”, expresó el rector, reverendo padre doctor Secilio Espinal.

El proceso de acreditación de ABET es altamente riguroso y voluntario, pero goza de un prestigio global porque añade un valor fundamental a los programas académicos técnicos, donde la precisión y la calidad son esenciales.

Los criterios de evaluación desarrollados por ABET se centran principalmente en la experiencia y el aprendizaje de los estudiantes, valorando planes de estudio, infraestructura, facultad y recursos institucionales.

Las evaluaciones son realizadas por profesionales altamente cualificados que provienen de la industria, la academia y el sector público, lo que asegura un enfoque integral y actualizado.

En la actualidad, ABET acredita 4,773 programas académicos en 930 universidades de 41 países y regiones (al 1 de octubre de 2024), lo que evidencia el alcance global de esta certificación.

La acreditación del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas coloca a la PUCMM dentro de un selecto grupo de universidades de élite internacional, reforzando su liderazgo en la educación superior dominicana.

Este logro también abre nuevas oportunidades de colaboración académica y profesional para estudiantes y egresados, quienes ahora cuentan con un sello de garantía reconocido en todo el mundo.

La universidad resaltó que esta distinción fortalece su compromiso de formación integral, excelencia académica e innovación educativa, pilares que han caracterizado a la institución desde su fundación.

Asimismo, se destacó que el reconocimiento ABET representa un respaldo no solo para el programa, sino también para el ecosistema académico dominicano, que sigue avanzando hacia mayores estándares de calidad internacional.

La PUCMM invita a conocer más sobre su programa acreditado de Ingeniería Industrial y de Sistemas en su página oficial: PUCMM Ingeniería Industrial.

Con este paso, la universidad reafirma su posición como referente de la educación superior en la República Dominicana y como formadora de profesionales capaces de transformar la sociedad con visión global y valores sólidos.

