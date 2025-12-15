Infraestructura Escolar Cibao Norte inicia reparación estructural del centro Rafaela Jiminian de Cruz

Arquitecto Alexis Sosa pone en posesión al contratista para una obra prioritaria en Santiago Oeste con inversión superior a RD$22 millones

Bartolo García

El director de Infraestructura Escolar de la Regional Cibao Norte, arquitecto Alexis Sosa, puso en posesión al contratista responsable de la reparación y reforzamiento estructural del centro educativo Rafaela Jiminian de Cruz, ubicado en el distrito municipal de Santiago Oeste, conocido como Cien Fuegos.

La intervención contempla una inversión que supera los 22 millones de pesos, destinada a corregir problemas estructurales y a implementar una solución hidráulica integral, luego de evaluaciones técnicas realizadas a la edificación.

Sosa explicó que la visita, realizada junto a autoridades provinciales y representantes del Ministerio de Educación (MINERD), tuvo como propósito oficializar el inicio del proceso de intervención del plantel escolar.

“Hoy estamos poniendo en posesión al contratista de la obra de lo que es la reparación, reforzamiento estructural y solución hidráulica de este centro”, expresó el funcionario durante el acto.

El director regional recordó que en julio del presente año acudieron al plantel tras recibir una denuncia, momento en el que se detectaron problemas graves en las columnas ubicadas en los sótanos del edificio.

Detalló que la estructura estaba siendo afectada por altos niveles de humedad, provocados por una incorrecta canalización de las aguas pluviales, las cuales fueron dirigidas por el interior de la escuela desde su construcción.

Ante esta situación, indicó que fue necesario realizar un nuevo levantamiento técnico y rediseñar completamente la solución hidráulica, lo que implicó agregar una partida adicional al presupuesto originalmente aprobado.

Sosa señaló que esta fase correctiva estará acompañada de un remozamiento general del plantel, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la comunidad educativa.

El funcionario destacó que todo el proceso técnico y administrativo se ha desarrollado respetando las normativas vigentes, incluyendo estudios, levantamientos, presupuestos, licitación y adjudicación de la obra.

Asimismo, resaltó que se ha mantenido una comunicación constante con los padres, la directora del centro, el director distrital y la dirección regional de Educación, informando de manera transparente cada avance y decisión tomada.

En cuanto al aspecto técnico, Sosa aseguró que la solución estructural diseñada cumple con todos los requerimientos del nuevo código sísmico, garantizando un trabajo seguro, eficiente y duradero.

Sobre el inicio de los trabajos, informó que el contratista ya fue puesto en posesión formal de la obra y que la próxima semana comenzarán los trabajos preliminares en el centro educativo.

El director regional también aseguró que los recursos económicos están garantizados y subrayó que este plantel fue declarado como prioridad institucional, lo que permitió acelerar las respuestas para atender sus necesidades.

Finalmente, Sosa agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, del ministro de Educación Luis Miguel De Camps y del director nacional de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, por el apoyo brindado a los proyectos de la región.

En el acto participaron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde de Santiago Oeste, Eddy Báez; autoridades del Ministerio de Educación, así como representantes de la APMAE y de la ADP, quienes valoraron positivamente el inicio de la intervención del plantel.