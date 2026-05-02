INFOTEP y Educación avanzan hacia un bachillerato con formación técnica en Santiago

Bartolo García

Santiago.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD) iniciaron en esta provincia el proceso de articulación con los distritos educativos, con el objetivo de integrar la formación técnico profesional en el nivel secundario.

Esta fase forma parte de un acuerdo interinstitucional que permitirá a los estudiantes del bachillerato obtener, junto a su título académico, una certificación técnica que fortalezca sus capacidades para el empleo y el emprendimiento.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, valoró este paso como un avance significativo para el sistema educativo, destacando que la iniciativa contribuirá a una formación más alineada con las demandas del sector productivo.

El mensaje fue transmitido a través de la directora regional Cibao Norte, Desoaris D’Aza, quien subrayó que esta integración representa una oportunidad clave para mejorar las competencias de los jóvenes y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

D’Aza explicó que el programa impactará distintos espacios educativos, incluyendo centros de secundaria, politécnicos, programas de educación de adultos (PREPARA) y escuelas laborales, ampliando el alcance de la formación técnica en la región.

De su lado, el director regional de Educación 08-00, Pedro Pablo Marte, destacó la importancia de identificar las particularidades de cada distrito educativo para garantizar una implementación efectiva y adaptada a las necesidades locales.

Las autoridades informaron que los estudiantes podrán egresar con su título de bachiller y una certificación técnica correspondiente a los primeros niveles de formación profesional, lo que incrementa sus oportunidades de desarrollo productivo.

Como parte de los próximos pasos, equipos técnicos del INFOTEP realizarán visitas a los centros educativos para levantar información que permita ajustar la oferta formativa a cada territorio, en una apuesta conjunta por fortalecer la educación y el futuro laboral de la juventud dominicana.