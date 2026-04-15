INFOTEP promueve alianzas estratégicas para fortalecer la capacitación técnica en sectores industriales clave de Santiago

· La institución desarrolla un plan de capacitación estratégica dirigido al personal de empresas industriales de Santiago de los Caballeros

Santiago. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) ejecuta un plan de capacitación estratégica orientado al fortalecimiento de las competencias del personal en empresas industriales de Santiago de los Caballeros, como parte de su compromiso con el desarrollo del talento humano y la competitividad del sector productivo.

Estas acciones responden a la visión impulsada por la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, dirigida a consolidar alianzas estratégicas con los sectores productivos y garantizar una formación técnico profesional pertinente, actualizada y alineada con las demandas del mercado laboral.

En ese contexto, la directora de la regional Cibao Norte del INFOTEP, Desoaris D’Aza, destacó que el fortalecimiento de estos vínculos permite ampliar el alcance de los programas formativos y responder de manera más efectiva a las necesidades de la industria.

“El fortalecimiento de estas alianzas nos permite ofrecer soluciones de capacitación ajustadas a la realidad productiva de las empresas, contribuyendo directamente a su eficiencia, innovación y crecimiento”, expresó D’Aza.

La funcionaria explicó que, como parte de este plan, se están impulsando programas de formación en áreas clave como electrónica, electricidad, mecánica industrial y refrigeración, mediante talleres especializados diseñados bajo metodologías actualizadas.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con directivos de Swisher Dominicana, una de las principales empresas manufactureras de zona franca de la región Norte, donde se abordaron las oportunidades de expansión de la oferta formativa y la actualización de los contenidos técnicos conforme a las exigencias del sector industrial.

La empresa, perteneciente a la industria tabaquera y con una sólida trayectoria en la manufactura de cigarros, mantiene desde hace más de una década una alianza de colaboración con el INFOTEP, a través del Departamento de Servicios Empresariales, recibiendo capacitación, asesoría técnica y formación continua para su capital humano.

En representación de Swisher Dominicana estuvieron Ely Ureña, directora de Recursos Humanos; Ana Collado, analista de Recursos Humanos; Yaseli Rodríguez, coordinadora de Recursos Humanos; el ingeniero Alfredo Diloné, gerente de Automatización; y Rafael Pérez, gerente de Proyectos y Servicios Generales.

Del INFOTEP también estuvieron Ely Ureña, directora de Recursos Humanos; Ana Collado, analista de Recursos Humanos; Yaseli Rodríguez, coordinadora de Recursos Humanos; el ingeniero Alfredo Diloné, gerente de Automatización; y Rafael Pérez, gerente de Proyectos y Servicios Generales.