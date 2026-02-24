INFOTEP instala talleres móviles en Montellano para fortalecer la preparación de personal hotelero en Puerto Plata

Montellano, Puerto Plata. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), como parte de su estrategia para fortalecer el capital humano vinculado al desarrollo turístico de la provincia, dejó formalmente instalados y en funcionamiento tres talleres móviles en los terrenos del antiguo Ingenio Montellano.

El propósito es acelerar la preparación de personal calificado para el sector hotelero y de servicios mientras avanza el proyecto formativo previsto en Punta Bergantín.

La información fue confirmada por la directora general de la institución, Maira Morla Pineda, quien reiteró el compromiso de INFOTEP de continuar ampliando las oportunidades de capacitación para jóvenes y adultos interesados en insertarse en el mercado laboral turístico.

Los talleres móviles, debidamente equipados con tecnología moderna, ofrecerán capacitación en áreas clave como camarista, bartender y cocina, así como en electricidad, plomería y paisajismo, perfiles considerados esenciales para el fortalecimiento integral de la industria turística en la provincia de Puerto Plata.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado INFOTEP, el proyecto Punta Bergantín, la Alcaldía de Montellano y el CEA–Bienes Nacionales, entidades que unieron voluntades y recursos para viabilizar la instalación de los talleres móviles y garantizar que la comunidad comience a beneficiarse, desde ahora, de oportunidades concretas de formación orientadas al desarrollo turístico de la zona.

La institución destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de expansión y consolidación de su oferta formativa en la zona, que incluye el centro tecnológico en Llano de Pérez, el Centro de Capacitación en la Zona Franca de Puerto Plata y la oficina satélite ubicada en los terrenos del antiguo hotel Montemar.

Con la puesta en marcha de estos talleres móviles en Montellano, INFOTEP busca dar respuesta inmediata a la creciente demanda de mano de obra calificada que genera el dinamismo turístico de la región Norte, especialmente ante el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros.

Asimismo, se exhorta a los munícipes de Montellano y zonas aledañas a acercarse a la oficina satélite de INFOTEP en Puerto Plata, teléfono 809-586-8033 y también a las oficinas del Ayuntamiento de Montellano para formalizar su inscripción en los distintos talleres disponibles, y así aprovechar esta oportunidad de formación que contribuirá al crecimiento económico y social de la provincia.