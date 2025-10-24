INFOTEP impulsa formación y acciones sostenibles para contrarrestar el cambio climático

Santo Domingo, RD. – En ocasión del Día Internacional contra el Cambio Climático, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, a través de una serie de acciones formativas, comunitarias e institucionales que buscan contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y fomentar una cultura de sostenibilidad.

En ese sentido el INFOTEP ha incorporado un plan de gestión ambiental dentro de su Plan Estratégico Institucional 2025-2028, orientado a reducir la contaminación derivada de sus operaciones, aprovechar racionalmente los recursos naturales y fortalecer una cultura institucional de respeto ambiental.

La iniciativa es impulsada por el profesor Rafael Santos Badía, director general de la institución, quien promueve una política integral de sostenibilidad que abarca tanto la gestión interna como la formación técnica de los ciudadanos. Esta visión se desarrolla a través de la División de Responsabilidad Social Corporativa, instancia encargada de promover la conciencia ambiental, la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la reducción de la huella ecológica institucional.

Entre las medidas contempladas se destacan la creación de equipos de gestión ambiental en cada dirección regional, la evaluación de impactos ambientales en las instalaciones, la reducción de emisiones de CO₂ mediante un menor consumo energético, así como disminuir en un 5 % el uso de papel y plástico.

Asimismo, la institución ha iniciado la instalación de dispositivos para reducir el consumo de agua, la implementación de compras verdes y la medición responsable de las descargas de agua en todas sus edificaciones.

Conciencia ambiental y compromiso social

Como parte de su responsabilidad social, el INFOTEP desarrolla un amplio programa de sensibilización dirigido a sus empleados, participantes, facilitadores, empresarios y comunidades, enfocado en la preservación de los recursos naturales y la reducción de la contaminación.

En lo que va del año 2025, la institución ha realizado 10 conversatorios y actividades sobre el manejo responsable de los residuos sólidos, impactando a 992 personas en las regiones Sur, Este, Norte, provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En apoyo a la recuperación de la capa boscosa, se han desarrollado jornadas de reforestación en provincias como San Juan, Hermanas Mirabal y Hato Mayor, con la siembra de unas nueve mil plántulas, involucrando a 300 empleados, participantes y comunitarios.

De igual modo, en Samaná se llevó a cabo una jornada de plantación de mil mangles rojos para contrarrestar la erosión de los litorales, y se ejecutaron operativos de limpieza de playas en Puerto Plata, donde se recolectaron mil 50 libras de desechos sólidos.

La institución también presentó la investigación “Las catastróficas condiciones del río Cenoví y todos sus afluentes, provincia Hermanas Mirabal”, del autor Luis Fausto Disla Cruz, como una acción de sensibilización y llamado a la acción para rescatar esta importante cuenca hídrica.

Formación técnica para la sostenibilidad

En su compromiso con el desarrollo de competencias verdes, el INFOTEP ha incorporado la materia de Medio Ambiente y Cambio Climático como transversal y obligatoria en todas las carreras técnicas.

Además, junto a la Fundación Popular y la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, creó el Centro de Formación Integral Río Yuna, donde se impartirán capacitaciones en agroecología, turismo ecológico, agricultura sostenible, educación ambiental, gestión comunitaria y emprendimientos sostenibles.

El INFOTEP ha diseñado nuevas carreras técnicas orientadas a la sostenibilidad ambiental, con el propósito de preparar profesionales capaces de aportar soluciones innovadoras frente a los desafíos del cambio climático y la protección de los recursos naturales.

Entre estas especialidades se destacan Maestro Técnico en Agrotecnología (AgTech), enfocado en agrobótica; Maestro Técnico en Agromática; Maestro Técnico en Alta Tecnología para proyectos acuícolas 5.0; y Maestro Técnico en Agroelectrónica. Asimismo, se ha incorporado el Diplomado en Tecnologías Avanzadas para la Gestión Sostenible del Agua para Riego, orientado a promover el uso racional y eficiente de este recurso vital.

La oferta formativa también incluye programas de Técnico en Energías Renovables, Técnico en Mantenimiento de Vehículos Inteligentes, eléctricos e híbridos, y Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado bajo normas ambientales, junto a cursos especializados en Turismo Sostenible, Ecología, Guianza e Interpretación de la Naturaleza.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con una formación técnica alineada a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible del país y consolidan el liderazgo del INFOTEP en la formación de capital humano comprometido con la sostenibilidad, aportando al desarrollo productivo del país y a la protección del planeta.

“Desde el INFOTEP reafirmamos nuestro compromiso con la formación técnica sostenible y con el impulso de una cultura institucional que respete y preserve el medio ambiente. La lucha contra el cambio climático comienza con la educación y la acción”, afirmó Rafael Santos Badía.

Indicó que en el marco del 45 aniversario, la institución reafirma su compromiso de continuar orientando, formando y capacitando para la protección del medio ambiente, creando conciencia sobre el uso responsable de los recursos naturales y fomentando en cada ciudadano una actitud activa frente a los desafíos del cambio climático.