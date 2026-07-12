INFOTEP impulsa el uso responsable de la inteligencia artificial para fortalecer la investigación

Bartolo García

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) reafirmó su compromiso con la investigación científica y la innovación al desarrollar el panel “La investigación en la era del conocimiento y la inteligencia artificial: motor de innovación y desarrollo sostenible”, un espacio de reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la generación de conocimiento.

La actividad se realizó durante la presentación del Volumen II de la revista Avance FTP, publicación que reúne investigaciones y aportes académicos sobre temas de actualidad, incluyendo el papel de la inteligencia artificial en la educación, la investigación y el desarrollo sostenible.

El panel contó con la participación de la vicerrectora académica de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), Carmen Consuelo López; el director ejecutivo del IDEICE, Jesús Antonio Andújar Avilés; y el encargado del Departamento de Investigación de esa institución, Adrián Gutiérrez Cepeda, quienes analizaron los retos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en los procesos de investigación.

Los especialistas coincidieron en que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo y no un sustituto del pensamiento humano, resaltando que su uso debe estar guiado por principios éticos y orientado a fortalecer las capacidades analíticas y el pensamiento crítico de investigadores y estudiantes.

Asimismo, destacaron que esta tecnología facilita el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información, impulsando avances en áreas como la educación y la salud. También resaltaron las iniciativas del IDEICE para promover la alfabetización en inteligencia artificial mediante alianzas nacionales e internacionales.

Durante el conversatorio se enfatizó que el futuro de la investigación dependerá de la formación de talento humano con pensamiento crítico, el uso ético de las nuevas tecnologías y la colaboración entre el Estado, la academia, el sector productivo y la sociedad, con el objetivo de desarrollar soluciones sustentadas en evidencia para enfrentar los desafíos nacionales.

Con esta iniciativa, INFOTEP fortalece los espacios de intercambio académico y reafirma su compromiso con la investigación científica, la innovación y el uso responsable de la inteligencia artificial, como herramientas fundamentales para el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de la competitividad de la República Dominicana.