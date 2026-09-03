INFOTEP impulsa capacitación especializada para responder al crecimiento del turismo dominicano

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia. – La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla, destacó el papel de la institución en la preparación del talento humano que demanda la industria turística dominicana, durante la apertura de la 38.ª Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

El evento, que se desarrolla del 2 al 4 de septiembre en Punta Cana, reúne a más de 300 expositores nacionales e internacionales y constituye uno de los principales espacios de intercambio comercial vinculados al turismo. La actividad busca promover negocios, fortalecer los encadenamientos productivos y generar nuevas oportunidades para las empresas que forman parte de esta importante industria.

La exposición congrega a proveedores de alimentos y bebidas, tecnología, servicios financieros, mobiliario, equipos de cocina y soluciones energéticas, entre otros sectores. En ese escenario, Morla destacó la importancia de que la formación técnico profesional evolucione de acuerdo con las necesidades concretas de las empresas, permitiendo disponer de trabajadores preparados para responder a los nuevos requerimientos del mercado.

Como ejemplo, la funcionaria resaltó los resultados alcanzados por la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá, ubicada en Punta Cana, donde más de 600 colaboradores del grupo Meliá han recibido formación y capacitación desde la entrada en funcionamiento del centro. Los participantes han desarrollado competencias directamente relacionadas con las operaciones hoteleras y turísticas.

Morla explicó que la oferta académica comprende áreas como repostería, hotelería, camarería de pisos, bebidas y restaurantes, además de otras especialidades asociadas a los perfiles ocupacionales requeridos por el sector. El INFOTEP también desarrolla programas en mantenimiento de piscinas, mantenimiento hotelero, electricidad industrial y plomería o fontanería, ampliando así las posibilidades de capacitación para diferentes puestos de trabajo.

La directora general señaló que los programas también están dirigidos a emprendedores y personas desempleadas que buscan incorporarse al mercado laboral, procurando que la formación responda tanto a las necesidades de las empresas como a las oportunidades de empleo que genera el crecimiento de la actividad turística en diferentes destinos del país.

Como parte de su participación en la Exposición Comercial de Asonahores, el INFOTEP presentó demostraciones gastronómicas y de repostería realizadas por participantes de la Escuela de Gastronomía de Higüey. Los asistentes pudieron observar los procesos de elaboración y degustar bizcochos, brownies, pastelitos y croquetas, en una exhibición que permitió mostrar las competencias adquiridas por los estudiantes y el aporte de la formación técnico profesional al desarrollo del talento humano que requiere el turismo dominicano.