INFOTEP fortalece el talento humano en bienestar y masajes para el despegue turístico de Pedernales

Bartolo García

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) impulsa la capacitación en bienestar y masajes como parte de una estrategia integral para acompañar el desarrollo turístico de Pedernales, apostando a la preparación del talento humano local como eje clave del crecimiento sostenible del destino.

Mientras avanzan los grandes proyectos de infraestructura que transforman a Pedernales en un polo turístico emergente, decenas de hombres y mujeres se forman en técnicas de masaje corporal y terapéutico, adquiriendo competencias que combinan salud, prevención y calidad de vida, cada vez más demandadas por la industria turística moderna.

Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP –

A través del programa Técnico en Masaje Corporal y Terapéutico, los participantes aprenden que el masaje trasciende el concepto de lujo, convirtiéndose en una herramienta esencial para el bienestar físico, la recuperación de lesiones y la mejora de la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales.

En los últimos cinco años, INFOTEP ha capacitado a 14,835 personas en esta área a nivel nacional. De ese total, 288 pertenecen a la Región Enriquillo, formadas entre 2020 y agosto de 2025, como parte de una política orientada a vincular el crecimiento del turismo con la formación técnica de las comunidades receptoras.

Facilitadora y participantes del INFOTEP en taller de masajes

Pedernales vive hoy un proceso de transformación acelerada, con la proyección de más de 4,700 habitaciones hoteleras, la construcción del Aeropuerto de Cabo Rojo, el Puerto de Cruceros y el Paseo Marítimo, iniciativas coordinadas a través del Fideicomiso Pro-Pedernales, creado mediante el Decreto 724-20.

Las autoridades coinciden en que ninguna infraestructura es suficiente sin capital humano capacitado. En ese sentido, la formación técnica se convierte en un pilar indispensable para garantizar servicios de calidad y oportunidades reales de inserción laboral para los residentes de la provincia.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó que la capacitación en masajes y terapias físicas no solo impulsa el emprendimiento y la generación de ingresos, sino que también fortalece el turismo de bienestar y la salud integral, tanto para los dominicanos como para los visitantes extranjeros.

Entre los protagonistas de este proceso se encuentra Danny Segura, participante del programa que se imparte en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en Pedernales, quien resaltó la variedad de técnicas aprendidas, como el masaje sueco, relajante, japonés, deportivo y de recuperación de lesiones.

Segura explicó que esta formación le ha permitido comprender el masaje como una herramienta preventiva y terapéutica, capaz de mejorar la calidad de vida de las personas y de ofrecer un servicio con alto valor agregado en el contexto turístico.

Otro testimonio es el de José Ricardo Matos, quien decidió invertir más de 300 mil pesos en un local para ofrecer servicios de masajes, adquiriendo equipos profesionales, camillas y acondicionamiento adecuado, convencido del potencial de este servicio en la provincia.

Matos aseguró que actualmente genera ingresos mensuales a través de su emprendimiento y que, una vez obtenga la certificación técnica, formalizará su negocio para expandirlo y ofrecer servicios de mayor alcance, resaltando el impacto positivo de la capacitación recibida.

Tanto Segura como Matos forman parte de un grupo de 20 participantes —18 mujeres y dos hombres— que reciben formación los fines de semana, combinando aprendizaje práctico con conocimientos técnicos especializados.

Además de masajes, INFOTEP ha capacitado a más de 12,700 personas en Pedernales en áreas como hotelería, gastronomía, enfermería, inglés, contabilidad y emprendimiento, consolidando una oferta formativa alineada con las necesidades del desarrollo turístico sostenible.

La institución reafirma que el bienestar también es parte de la experiencia turística y que la formación en salud, estética y terapia física contribuye a elevar la competitividad del destino y la calidad de los servicios ofrecidos.

Con estas acciones, INFOTEP consolida su rol como aliado estratégico del desarrollo de Pedernales, demostrando que las manos que hoy aprenden técnicas de bienestar serán las mismas que mañana sostendrán el futuro económico y social de la provincia.