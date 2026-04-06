INFOTEP fortalece el desarrollo económico en Puerto Plata con su Centro Tecnológico Pérez

Bartolo García

PUERTO PLATA, República Dominicana.– A tres años de su inauguración, el Centro Tecnológico Pérez del INFOTEP se consolida como un motor clave para la generación de empleo y el dinamismo económico en la zona oeste de la provincia.

Ubicado en la comunidad de Pérez, municipio Imbert, el centro ha impactado de manera directa a jóvenes y adultos, promoviendo nuevas oportunidades laborales y el surgimiento de pequeños negocios en la localidad.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que esta iniciativa impulsa la inserción laboral y el desarrollo productivo, alineada con las políticas públicas del presidente Luis Abinader.

El alcance del centro trasciende la comunidad de Pérez, beneficiando también a residentes de Guananico, Imbert, Altamira y Villa Isabela, quienes ahora tienen acceso cercano a formación técnica especializada.

Nicol Parra. egresada del INFOTEP en Comunidad Pérez en Puerto Plata.

Testimonios de egresados evidencian el impacto positivo del programa. Nicol Parra relató que, tras completar su formación en farmacia, logró insertarse en el mercado laboral como auxiliar de ventas.

De igual forma, Pedro Vargas Peralta resaltó la preparación práctica que ofrece la institución, permitiendo a los estudiantes desarrollar competencias adaptadas a las necesidades reales del mercado.

El impacto también se refleja en sectores productivos, como el agropecuario, donde participantes han adquirido conocimientos para mejorar la producción y gestionar sus propios emprendimientos.

Según el director del centro, Kelvin Almeida, entre enero de 2025 y febrero de 2026 fueron certificadas 964 personas en áreas como idiomas, gastronomía, tecnología, electricidad y agricultura.

Líderes comunitarios destacan que la presencia del centro ha revitalizado la economía local, especialmente tras el cierre del Ingenio Amistad, devolviendo oportunidades a cientos de familias.

Desde el sector empresarial, representantes de la Cámara de Comercio valoran la disponibilidad de este espacio para capacitar empleados, fortaleciendo la competitividad de las empresas.

Asimismo, líderes religiosos y comunitarios coinciden en que el acceso a la formación ha permitido a muchas familias mejorar sus condiciones de vida y alcanzar mayor estabilidad económica.

Con estos avances, el INFOTEP reafirma su compromiso con la formación técnica como herramienta clave para el desarrollo sostenible y la transformación social en Puerto Plata.