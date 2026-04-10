Bonao, Monseñor Nouel. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) designó a Carlos José Hernández Sánchez como director de la Regional Cibao Sur, mediante el circular número 1-002, una disposición adoptada por la Dirección General, encabezada por Maira Morla Pineda, y aprobada por la Junta Directiva.

Morla Pineda dijo que el INFOTEP reafirma el compromiso con el fortalecimiento de la Regional Cibao Sur, como un eje estratégico para impulsar la formación técnico profesional de calidad, alineada a las necesidades del sector productivo y al desarrollo sostenible del país.

“Confiamos en que, bajo esta nueva dirección, continuaremos ampliando oportunidades, elevando la pertinencia de la capacitación y contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la productividad en toda la región”, expresó Maira Morla Pineda.

Hernández Sánchez posee más de 30 años de servicio en la institución, donde ha desarrollado una trayectoria en áreas clave como tecnología, gestión de la formación y dirección institucional.

Es magíster en Administración de Empresas, mención Gestión Empresarial, y licenciado en Informática por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Su formación incluye diplomados en dirección de proyectos, gestión de indicadores y administración estratégica de tecnologías de la información, así como certificaciones en redes y herramientas tecnológicas.

En el INFOTEP ha ocupado posiciones como encargado del Departamento de Servicios de Formación Profesional, coordinador de Tecnología y Sistemas de Información y encargado de la Oficina Satélite Nordeste. Más recientemente, se desempeñó como subdirector de las regionales Cibao Sur y Cibao Norte.

Su designación responde a su experiencia, conocimiento institucional y capacidad de gestión para fortalecer la formación técnico profesional en la región.