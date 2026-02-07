INFOTEP dará inicio formal a la docencia presencial y virtual 2026

Santo Domingo. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) dará inicio formal a la docencia presencial y virtual correspondiente al año 2026 pautado para el martes 10 de febrero, a las 9:00 de la mañana.

La actividad se llevará a cabo en el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez, perteneciente a la Dirección Regional Valdesia, ubicado en la avenida Río Haina, antigua oficina del ingenio Río Haina, número 52, en los Bajos de Haina.

Durante la actividad, INFOTEP dará a conocer las principales acciones estratégicas que desarrollará durante el año 2026, en el marco de su Plan Operativo Anual (POA), que orienta la ejecución de la formación técnico profesional a nivel nacional.

El acto será encabezado por el director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, y contará con la presencia de autoridades municipales, gubernamentales y civiles, así como representantes del sector productivo y del ámbito institucional.

El evento será transmitido de manera simultánea a las direcciones regionales del INFOTEP en todo el país, marcando de forma oficial el inicio de las actividades formativas presenciales y virtuales del presente año.