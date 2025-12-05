INFOTEP consolida la formación técnica en el Sur con una histórica promoción de 1,416 graduandos

Bartolo García

San Juan de la Maguana, R.D.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) celebró la graduación de 1,416 nuevos técnicos, docentes y especialistas en 17 áreas de alta demanda laboral, durante su ceremonia ordinaria correspondiente a la Región Sur del país. El acto marcó un hito en la expansión de la formación técnica profesional en el sur profundo.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó que esta promoción representa un impulso directo al desarrollo productivo de la región. Afirmó que cada graduando es una pieza clave en el fortalecimiento del empleo, la innovación y la competitividad en los sectores productivos del sur.

“Cada uno de estos graduandos representa una oportunidad real de transformar sus comunidades. Con su talento y creatividad aportarán soluciones concretas a los sectores productivos locales”, expresó durante su discurso.

Del total de egresados, 1,108 corresponden a técnicos, integrados por 609 mujeres y 499 hombres, reflejando una participación femenina del 54.96 %. También fueron certificados 177 docentes, fortaleciendo la capacidad pedagógica del instituto, así como 131 trabajadores evaluados por competencias laborales.

Santos Badía subrayó que la expansión territorial del INFOTEP en el sur responde a una estrategia integral de garantizar acceso a oportunidades formativas en cada comunidad. Señaló que los graduandos provienen de provincias como San Juan, Elías Piña, Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Ocoa, Peravia y San Cristóbal.

El funcionario destacó que la presencia del INFOTEP ha llevado formación técnica a localidades históricamente rezagadas, como Vallejuelo, Bohechío, Hondo Valle y El Cercado, abriendo puertas a empleos de calidad en sectores emergentes.

Recordó que entre 2020 y 2025, solo en San Juan y Elías Piña, más de 125,345 personas han sido capacitadas, de las cuales 70,800 son mujeres, lo que evidencia el liderazgo femenino en la transformación productiva del sur.

Las áreas formativas impartidas incluyen ocupaciones clave como arte culinario, asistencia en farmacia, auxiliar de enfermería, bar y restaurante, belleza, community manager, construcciones metálicas, mantenimiento eléctrico industrial, masaje terapéutico y mecánica de vehículos.

Se suman también certificaciones en operación de plantas eléctricas, plomería, producción agrícola, programación de bases de datos, refrigeración y aire acondicionado, repostería y ventas, respondiendo a las necesidades de los sectores productivos regionales.

Santos Badía informó que solo este año el INFOTEP acompañó a 689 empresas en procesos de capacitación e innovación, y formó a 2,019 emprendedores en gestión empresarial y formalización de negocios, demostrando su impacto directo en la competitividad regional.

En el ámbito agroindustrial, destacó que 225 agricultores recibieron habilitación técnica y que otros trabajadores del campo están siendo evaluados para su certificación, fortaleciendo el encadenamiento productivo de la zona.

Durante la ceremonia, el director exhortó a los graduandos a convertirse en agentes de cambio en sus provincias, aplicando su formación con excelencia y compromiso para elevar el desarrollo local.

El acto contó con la presencia de autoridades gubernamentales y municipales, entre ellas la gobernadora Ana María Castillo, el alcalde Lenín de la Rosa, y representantes de organizaciones empresariales y comunitarias de San Juan.

La actividad tuvo lugar en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Juan de la Maguana, donde se reconoció el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y autoridades en la consolidación de la educación técnico-profesional en la región.