INFOTEP conmemorará su 45 aniversario con celebración de misas en todo el país

Santo Domingo, R. D.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) conmemorará su 45 aniversario con la celebración simultánea de misas en distintas regiones del país, como expresión de gratitud y unidad institucional, reafirmando su compromiso con la formación técnico profesional y el desarrollo nacional.

El acto central tendrá lugar el jueves 16 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Iglesia Santa Bárbara, ubicada en la calle Isabel La Católica, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.



La ceremonia contará con la presencia de autoridades del Gobierno, representantes del sector empresarial y sindical que junto al Estado conforman el modelo tripartito del INFOTEP, así como invitados especiales y representantes de diversos sectores de la sociedad dominicana.

Durante la jornada, el INFOTEP dará a conocer importantes datos sobre el impacto nacional de su labor formativa, que a lo largo de sus 45 años ha transformado la vida de más de millones de dominicanos a través de la capacitación técnico profesional, fortaleciendo la productividad y la empleabilidad en todo el país.

De manera simultánea, se realizarán eucaristías en todas las direcciones regionales del país: en la Regional Cibao Norte, Catedral Santiago Apóstol, en Santiago; Regional Nordeste, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en San Francisco de Macorís; Regional Cibao Sur, en la Catedral de la Inmaculada Concepción.

Asimismo, en la Regional Este, Parroquia Santa Rosa de Lima, en La Romana; Regional Oriental, Catedral Estela Maris; en la Regional Valdesia, Catedral Nuestra Señora de Regla, en Baní; y en la Regional Sur, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

Con estas celebraciones, el INFOTEP conmemora sus 45 años de servicio a la nación, fortaleciendo su misión de impulsar la productividad, la empleabilidad y el desarrollo sostenible a través de la formación técnico profesional.