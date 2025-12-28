Informe del Pentágono pone bajo la lupa cooperación militar entre RD y China

Bartolo García

Santo Domingo.– El politólogo Juan González advirtió que el más reciente informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos resalta vínculos militares entre la República Dominicana y la República Popular China, como parte de una estrategia geopolítica más amplia del gigante asiático.

González se refirió al documento titulado Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2025, en el cual el Pentágono señala que China nombró por primera vez en 2024 un agregado de defensa del Ejército Popular de Liberación (EPL) en su embajada en la República Dominicana.

“El informe indica que China designó agregados militares en países como Níger, Ruanda y la República Dominicana, marcando un paso importante en su política de posicionamiento internacional”, explicó el analista.

En el caso dominicano, el cargo de agregado de defensa fue asumido por el coronel Gao Peng, oficial del Ejército Popular de Liberación, lo que, según González, refleja una señal clara del interés estratégico de Beijing en el país.

El politólogo sostuvo que, de acuerdo con el informe del Departamento de Defensa estadounidense, la labor de estos agregados responde a una estrategia alineada con los intereses geopolíticos de China.

Dicha estrategia, explicó, busca fortalecer vínculos económicos, proyectar su enfoque global de cara a la unificación con Taiwán y promover la Iniciativa de Seguridad Global, lanzada por Beijing en 2022.

González recordó que la cooperación militar entre la República Dominicana y China inició de manera paralela al establecimiento de relaciones diplomáticas en 2018, tras el reconocimiento oficial del país caribeño a la República Popular China.

Indicó que, en marzo de 2019, mediante el Decreto núm. 85-19, fue designado Juan Carlos Holguín Terrero, capitán de navío de la Armada de la República Dominicana, como agregado militar, naval, aéreo y policial en la embajada dominicana en Beijing.

Asimismo, recordó que en abril de 2019 una comisión de alto nivel encabezada por el mayor general Huang Xueping visitó el país y sostuvo reuniones con el entonces ministro de Defensa Rubén Paulino Sem.

En esos encuentros, explicó, se abordaron temas relacionados con la cooperación institucional y la asistencia militar gratuita ofrecida por China a la República Dominicana.

El politólogo destacó que la cooperación bilateral continuó avanzando y que, en octubre de 2023, el entonces embajador dominicano en China, Briunny Garabito Segura, firmó junto al mayor general Song Yanchao el segundo acuerdo de asistencia militar gratuita.

Mediante ese acuerdo, la República Dominicana recibiría 50 millones de yuanes, equivalentes a unos siete millones de dólares, destinados a la adquisición de autobuses, minibuses y motocicletas, con un plazo de ejecución de tres años.

“Estos hechos reflejan el interés de China por consolidar su presencia en una región históricamente sensible para la seguridad de Estados Unidos”, afirmó González, señalando que se trata de una estrategia de “poder blando” y no de un despliegue militar directo.

A su juicio, en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Beijing, la República Dominicana debe manejar esta cooperación con cautela, moderación y equilibrio diplomático.

Finalmente, subrayó que la cercanía geográfica y la dependencia económica del país respecto a Estados Unidos obligan a una gestión prudente de las relaciones internacionales.

González precisó que en 2024 la República Dominicana recibió alrededor de 22 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos por concepto de remesas, exportaciones, turismo e inversión, generando un superávit en la balanza de pagos.

En contraste, señaló que el país mantiene un elevado déficit comercial con China, cercano al 94 %, lo que, a su entender, refuerza la necesidad de una política exterior estratégica y cuidadosamente equilibrada.