Infografía destaca reducción de la deuda pública en relación con el PIB durante la gestión de Abinader

Bartolo García

Una infografía difundida por CSN Network presenta un análisis comparativo sobre la evolución de la deuda consolidada de la República Dominicana en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) durante las administraciones de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, utilizando datos atribuidos al Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con la publicación, la relación deuda/PIB pasó de 69.40 % en 2020 a 57.93 % en 2025, lo que representa una disminución de 11.48 puntos porcentuales durante la gestión del presidente Luis Abinader. La infografía señala que este sería el mayor descenso relativo entre los tres períodos comparados.

En el caso del gobierno de Leonel Fernández (2004-2012), el documento indica que la deuda como porcentaje del PIB pasó de 46.90 % a 41.34 %, equivalente a una reducción de 5.56 puntos porcentuales. Mientras tanto, durante la administración de Danilo Medina (2012-2020), el indicador aumentó de 41.34 % a 69.40 %, reflejando un incremento de 28.06 puntos porcentuales.

El material también compara el crecimiento del saldo de la deuda en dólares estadounidenses, indicando que el ritmo de crecimiento anual compuesto (CAGR) fue de 11.00 % durante el gobierno de Leonel Fernández, 10.19 % en la gestión de Danilo Medina y 6.34 % en el período correspondiente a Luis Abinader.

Asimismo, la infografía muestra la evolución anual de la deuda consolidada como porcentaje del PIB y atribuye el fuerte incremento registrado en 2020 al impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19, que obligó a numerosos países a incrementar su endeudamiento para enfrentar la crisis sanitaria y económica.

En uno de sus apartados, el documento sostiene que, en términos relativos, Danilo Medina fue el presidente bajo cuyo mandato más aumentó la deuda respecto al PIB, mientras que afirma que Luis Abinader es quien más ha reducido ese indicador entre los tres gobiernos comparados.

La publicación concluye señalando que el análisis se basa en la evolución de la deuda consolidada como porcentaje del PIB, un indicador utilizado para medir el peso del endeudamiento en relación con el tamaño de la economía, y no únicamente en el monto absoluto de la deuda pública.