Inflación de febrero se mantiene controlada en República Dominicana, informa Banco Central

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.03 % en febrero de 2026, reflejando una estabilidad en los niveles de precios de la economía dominicana.

De acuerdo con el informe de la entidad monetaria, este comportamiento responde principalmente a la normalización en la oferta de algunos productos alimenticios de alta incidencia en la canasta familiar, como el pollo fresco y los plátanos, cuyos precios habían sido afectados por condiciones climáticas adversas a finales de 2025.

El BCRD explicó que las lluvias intensas registradas durante ese período, incluyendo los efectos asociados a la Tormenta Melissa, habían generado presiones temporales sobre los precios de varios productos agrícolas.

En términos interanuales, la inflación medida desde febrero de 2025 hasta febrero de 2026 se situó en 4.67 %, una reducción de 31 puntos básicos respecto al 4.98 % registrado en enero, manteniéndose dentro del rango meta establecido en el programa monetario.

La institución destacó que la inflación se ha mantenido dentro del objetivo de 4.0 % ± 1.0 % durante 34 meses consecutivos, lo que evidencia la estabilidad de los precios y la efectividad de las políticas monetarias aplicadas.

En cuanto a la inflación subyacente, indicador que excluye productos con alta volatilidad como alimentos frescos, combustibles y servicios regulados, el Banco Central indicó que la variación mensual fue de 0.33 %, situando la interanual en 4.76 %.

Al analizar el comportamiento por grupos de consumo, la entidad resaltó la disminución de -0.56 % en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, impulsada por la reducción en los precios de productos como plátanos, pollo fresco, ajíes, tomates, papas, zanahorias y batatas.

Asimismo, el grupo Transporte registró una variación de -0.20 %, debido principalmente a la disminución en los precios de los automóviles, aunque este resultado fue parcialmente compensado por el aumento en las tarifas de pasajes aéreos y servicios de reparación de vehículos.

Por otro lado, algunos sectores reflejaron incrementos, como Restaurantes y Hoteles, con una variación de 0.75 %, influenciada por el aumento en el precio de comidas preparadas fuera del hogar, incluyendo el plato del día y servicios de víveres con acompañamiento.

El informe también señala que los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.40 %), Salud (0.79 %) y Vivienda (0.29 %) registraron aumentos moderados, asociados principalmente a alzas en productos farmacéuticos, artículos de cuidado personal y el costo de alquileres.

En cuanto a los bienes transables, aquellos que pueden ser comercializados internacionalmente, se registró una variación negativa de -0.11 %, mientras que los bienes y servicios no transables presentaron una inflación de 0.16 %.

Por regiones geográficas, la inflación mensual fue de 0.07 % en la región Ozama, -0.03 % en la región Norte o Cibao, 0.16 % en la región Este y -0.12 % en la región Sur, evidenciando diferencias regionales asociadas principalmente al comportamiento de los precios de alimentos y alquileres.

Finalmente, el Banco Central señaló que al analizar la inflación por niveles socioeconómicos, el quintil de mayores ingresos registró la variación más alta con 0.12 %, debido al mayor impacto de los incrementos en pasajes aéreos y servicios de alimentos fuera del hogar.

