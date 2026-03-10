INEFI remoza canchas en tiempo récord: entrega 48 instalaciones deportivas en dos meses

SANTO DOMINGO, R.D. – El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) continúa fortaleciendo el deporte escolar con la entrega, en los meses de enero y febrero, de 48 canchas remozadas en distintos municipios y centros educativos del país, ejecutando los trabajos en tiempo récord, a un ritmo aproximado de dos canchas por día laboral.

Así lo manifestó el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, en el momento de evaluar las 48 instalaciones deportivas entregadas por ese organismo descentralizado con el auspicio del Ministerio de Educación de la República (MINERD).

“Son 48 canchas que hoy se convierten en escenarios de respeto, alegría y valores. Porque en INEFI no levantamos estructuras, también sembramos oportunidades y futuro”, expresó Rodríguez Mella.

“En el INEFI seguimos creando espacios dignos y adecuados para la educación física y la práctica deportiva escolar. Cada cancha que renovamos no es solo un espacio deportivo. Es un lugar donde los niños ríen, donde los jóvenes sueñan y donde las comunidades se encuentran”, manifestó Rodríguez Mella.

Informó que entre los centros escolares beneficiados están los ubicados en el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo (San Antonio de Guerra), Cibao (La Vega y San Francisco de Macorís), el sur (Barahona, Bahoruco, Neyba, San Cristóbal, Nizao y Villa Altagracia) y en la zona este (Río San Juan y Miches).

Sobre ese particular, Rodríguez Mella concluyó que “cada obra lleva consigo esperanza, disciplina y salud. Desde el Distrito Nacional hasta Miches, desde Río San Juan hasta Barahona, cada obra lleva consigo esperanza, disciplina y salud”.