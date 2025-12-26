INEFI consolida un año de avances históricos en el deporte escolar dominicano

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) cerró el año 2025 con una gestión calificada como transformadora, tras ejecutar programas, obras y eventos de alto impacto social que fortalecieron de manera significativa el deporte escolar y la educación física en la República Dominicana.

Durante el año, la institución impulsó iniciativas orientadas a promover la actividad física, la disciplina y los valores cívicos, entre ellas las marchas escolares, que integraron a centros educativos de distintas regiones y fomentaron la participación activa del estudiantado desde el nivel primario.

Uno de los hitos más relevantes fue la celebración de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, evento que reunió a estudiantes de todo el país y estuvo acompañado por un amplio programa de remozamiento y construcción de infraestructuras deportivas.

Entre las obras ejecutadas se destacan la remodelación total de la pista de atletismo de San Francisco de Macorís, el remozamiento de polideportivos en Salcedo, Villa Tapia y Castillo, así como mejoras en el estadio de softbol de La Vega y en clubes deportivos de distintas comunidades.

A través del programa INEFI con el Barrio, la institución llevó deporte, recreación y orientación a sectores vulnerables, impactando a niños, jóvenes y familias de comunidades como Las Cañitas, Los Praditos, Las Matas de Santa Cruz, Montecristi y San Cristóbal, con un total de 13 jornadas realizadas en 2025.

En el área de innovación, el INEFI celebró dos festivales de marcha escolar, uno en Santiago con la participación de 594 estudiantes de nivel secundario y otro en diciembre, dirigido al nivel primario, con 493 estudiantes, fortaleciendo el uso del tiempo escolar mediante actividades formativas y deportivas.

La institución también avanzó en la implementación de la tanda extendida deportiva, iniciada en el Liceo Unión Panamericana del Distrito Nacional, donde monitores especializados impartieron disciplinas como baloncesto, ajedrez y tenis de mesa.

En materia de remozamientos y utilería, el INEFI alcanzó cifras históricas al entregar más de 23,278 utilerías deportivas, incluyendo balones, uniformes y materiales didácticos, además de remozar 218 instalaciones deportivas en 193 centros educativos y comunitarios a nivel nacional.

El calendario institucional incluyó, además, torneos nacionales de béisbol y atletismo escolar, programas de golf y natación escolar, así como la continuidad de la iniciativa “Recreándome con INEFI”, que impactó a más de 19,230 estudiantes mediante jornadas lúdicas y recreativas.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, destacó que los logros alcanzados reflejan una visión clara de impacto social y educativo, reafirmando el compromiso institucional de consolidar el deporte escolar como un pilar fundamental para el desarrollo integral de la niñez y la juventud dominicana.