Industria tabacalera fortalece la economía dominicana con más de 122 mil empleos y crecimiento récord

Bartolo García

La industria del tabaco continúa consolidándose como uno de los sectores productivos más importantes de la República Dominicana, al generar más de 122,000 empleos directos e indirectos, según informó el director del Instituto del Tabaco (INTABACO), Iván Hernández Guzmán. Del total de plazas laborales, 40,000 corresponden a empresas de zonas francas, posicionando al sector como una de las principales fuentes de empleo del país.

Hernández Guzmán ofreció estas declaraciones durante la misa conmemorativa por el 64 aniversario de INTABACO, celebrada en la Catedral Santiago Apóstol, donde destacó que actualmente operan 130 empresas de zonas francas dedicadas al tabaco y sus derivados, de las cuales el 93 % se encuentra en la región Norte, mientras que el resto está distribuido entre la región Este y el Sur del país.

El funcionario explicó que el crecimiento de la industria ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre los sectores público y privado, reflejado en el aumento de la producción, las exportaciones y la generación de empleos. Destacó que las exportaciones de tabaco crecieron un 41 % desde 2019, pasando de US$940 millones a US$1,359 millones al cierre de 2025, con un incremento de US$19 millones respecto al año anterior.

Asimismo, señaló que este desempeño ha impulsado nuevas inversiones y un notable crecimiento de la actividad agrícola vinculada al tabaco. En ese período, los empleos aumentaron de 97,486 a más de 122,000, las tareas sembradas crecieron un 51 %, al pasar de 100,000 a 160,000, mientras que la producción superó los 330,000 quintales, consolidando al tabaco como el tercer producto de exportación del país, solo detrás del oro y los insumos médicos.

Hernández Guzmán también destacó que la producción tabacalera continúa expandiéndose hacia la región Sur, especialmente en las provincias de Azua y San Juan, donde el Gobierno ha impulsado la construcción y remodelación de parques de zonas francas que hoy albergan empresas como Tabacalera El Artista, Tabacos del Sur y La Aurora, generando nuevas oportunidades de empleo para cientos de familias.

El director de INTABACO resaltó además el respaldo brindado por el Gobierno al sector mediante financiamiento a tasas preferenciales a través del Banco Agrícola, asistencia técnica, preparación de terrenos, entrega de plántulas, control de plagas, apoyo para la construcción de casas de curado y promoción internacional del tabaco dominicano. Estas acciones, afirmó, continúan fortaleciendo la competitividad de una industria estratégica para el desarrollo económico y las exportaciones de la República Dominicana.