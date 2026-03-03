Industria tabacalera dominicana consolida su peso en la economía nacional

Bartolo García

Villa González, Santiago.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que la industria del tabaco continúa consolidándose como uno de los pilares económicos del país, al generar más de 1,356 millones de dólares anuales en exportaciones.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante una visita al Instituto del Tabaco de la República Dominicana, donde fue recibida por su director, Iván Hernández Guzmán, en compañía de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, y la exembajadora dominicana Sonia Guzmán.

Peña explicó que el tabaco se posiciona actualmente como el tercer producto más exportado de la República Dominicana, solo superado por el oro y los insumos médicos.

Asimismo, destacó que esta industria genera más de 122,000 empleos directos, de los cuales alrededor de 40,000 corresponden al sector de zonas francas, lo que la convierte en uno de los principales motores de empleo en el país.

La vicepresidenta señaló que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha brindado un apoyo constante al sector tabacalero mediante financiamiento, asesoría técnica, capacitación y facilidades para exportación.

También resaltó que a través de INTABACO se facilita a los productores el acceso a plántulas, madera, cartas de exportación e importación y otros servicios clave para fortalecer la producción nacional.

Por su parte, la embajadora estadounidense Leah Francis Campos destacó que Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana en materia de exportación de tabaco.

Según explicó, el 88 % de las exportaciones del producto se destinan al mercado estadounidense, generando ingresos superiores a 1,066 millones de dólares en 2025, de acuerdo con datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Campos valoró además el prestigio del tabaco dominicano en el mercado internacional, señalando que el cigarro premium del país es una expresión cultural y artesanal reconocida a nivel mundial.

El director de INTABACO, Iván Hernández Guzmán, informó que las exportaciones del sector han registrado un crecimiento del 44 % desde el año 2020, pasando de 951 millones de dólares a más de 1,359 millones en 2025.

Asimismo, destacó que República Dominicana es líder mundial en la elaboración de tabacos premium, cuyos productos se exportan actualmente a más de 142 países.

De acuerdo con Hernández Guzmán, el país exporta más de 47,000 toneladas de productos derivados del tabaco, incluyendo cigarros, puros, cigarrillos, tabaco de mascar, extractos y otras variedades.

El funcionario explicó que la mayoría de estas exportaciones se realizan por vía marítima, principalmente a través del puerto de Puerto Plata, seguido por Haina Oriental, mientras una menor proporción se transporta por vía aérea.

Durante la visita, la vicepresidenta y la embajadora realizaron un recorrido por las instalaciones de INTABACO, donde conocieron de cerca el proceso de siembra, curado y elaboración artesanal del tabaco dominicano.

Posteriormente, la delegación visitó importantes fábricas tabacaleras del país, entre ellas La Aurora y la de Arturo Fuente, reafirmando el compromiso del Gobierno con el crecimiento de una de las industrias más emblemáticas de la República Dominicana.