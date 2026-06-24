Industria del tabaco supera los 122 mil empleos y fortalece su impacto en la economía dominicana

Bartolo García

Santiago, RD. La industria del tabaco continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos de la República Dominicana al generar más de 122,000 empleos directos e indirectos, según informó el director del Instituto del Tabaco (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, durante la conmemoración del 64 aniversario de la institución.

El funcionario destacó que de ese total, 40,000 empleos corresponden a empresas de zonas francas, convirtiendo al sector tabacalero en la tercera mayor fuente de empleos dentro de este régimen, solo superado por las industrias textil y de insumos médicos. Actualmente, el país cuenta con 130 empresas de zonas francas dedicadas al tabaco y sus derivados, de las cuales el 93 % opera en la región Norte.

Hernández Guzmán resaltó que la industria mantiene un crecimiento sostenido gracias al trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Indicó que las exportaciones aumentaron un 41 % desde 2019, al pasar de US$940 millones a US$1,359 millones al cierre de 2025, con un incremento de US$19 millones respecto al año anterior, cifra que supera los RD$1,000 millones.

Asimismo, explicó que este crecimiento también se refleja en la producción nacional. Las tareas sembradas aumentaron de 100,000 a 160,000, equivalente a un crecimiento del 51 %, mientras que la producción pasó de 278,634 a más de 330,000 quintales. Además, los empleos directos crecieron de 97,486 en 2019 a más de 122,000 en 2026.

El director de INTABACO señaló que la producción tabacalera también se expande hacia la región Sur, especialmente en Azua y San Juan, donde el Gobierno ha impulsado la construcción y remodelación de zonas francas que albergan empresas como Tabacalera El Artista, Tabacos del Sur y La Aurora, generando nuevas oportunidades laborales para cientos de familias.

Finalmente, Hernández Guzmán destacó que el Gobierno ha respaldado el desarrollo del sector mediante financiamiento a tasas preferenciales, asistencia técnica, entrega de semillas y plántulas, preparación de terrenos, control de plagas, construcción de casas de curado y promoción internacional, acciones que han permitido fortalecer una industria que hoy se mantiene como el tercer producto de mayor exportación de República Dominicana, solo detrás del oro y los insumos médicos.