Indotel realizará este martes simulacro de apagón analógico en el Este y Cibao

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) realizará este martes un simulacro de apagón analógico en las regiones Este y Cibao, como parte de las acciones de preparación para la transición hacia la televisión digital terrestre en República Dominicana.

Durante 12 horas continuas (de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche) la institución pondrá a prueba el comportamiento de la señal en ambas regiones y evaluará la capacidad técnica y operativa del proceso, con el propósito de seguir afinando los mecanismos necesarios para una implementación ordenada, eficiente y segura.

Este simulacro permitirá identificar posibles incidencias, validar procedimientos y fortalecer la coordinación institucional requerida para avanzar en la migración del sistema analógico al digital, una transformación que representa un paso importante en la modernización del ecosistema audiovisual del país.

Los hogares, cuyos televisores no sean digitales o que aún no hayan instalado su cajita convertidora, podrían quedarse sin señal televisiva durante esas 12 horas. Por ello, Indotel exhortó a la población de las regiones Este y Cibao a verificar con anticipación sus equipos y tomar las previsiones de lugar.

Él órgano regulador recordó que la televisión digital terrestre ofrece ventajas significativas para la población, entre ellas mejor calidad de imagen y sonido, mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico y mejores condiciones para la transmisión de contenidos.

La institución llamó a la población a prepararse y compartir esta información. Asimismo, exhortó a quienes necesiten ayuda para instalar o configurar su caja de televisión terrestre digital a comunicarse al 809-540-0042, así como a escribir a Teo, asistente virtual de Indotel, al WhatsApp +1 (849) 591-5555, para recibir orientación durante esta etapa del proceso.

Como órgano regulador de las telecomunicaciones, Indotel mantiene su compromiso de impulsar una transición tecnológica responsable, centrada en la ciudadanía y orientada a garantizar servicios de comunicación más moderna, accesible y de mayor calidad para todos.