Indotel otorga prórroga hasta el 4 de marzo para recepción de comentarios sobre propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones

La iniciativa presenta los lineamientos preliminares para modernizar marco legal del sector
Fachada del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) prorrogó hasta el próximo 4 de marzo el proceso de recepción de comentarios, observaciones o aportes por parte de la ciudadanía sobre la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que servirán de base para la actualización del marco legal que rige el sector telecomunicaciones en República Dominicana.

A través de una comunicación disponible en el portal web de la institución y medios de circulación nacional, el órgano regulador invita a los distintos actores del ecosistema de telecomunicaciones, así como a la ciudadanía en general, a revisar el cuadro de lineamientos elaborado por Indotel que resume los criterios y orientaciones fundamentales de la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, núm. 153-98, y a remitir observaciones, comentarios y sugerencias que contribuyan a su fortalecimiento.

El período para el envío de aportes se encuentra abierto desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el miércoles 4 de marzo de 2026. Las opiniones pueden ser remitidas al correo electrónico [email protected], habilitado específicamente para este proceso participativo.

Los interesados pueden acceder al cuadro sinóptico a través de los canales oficiales del Indotel, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional que busca recoger visiones técnicas, jurídicas y sociales en torno a la transformación del sector o accediendo directamente al enlace: https://indotel.gob.do/cuadro-sinoptico-lineamientos-reforma-ley-telecomunicaciones/.

La actual Ley General de Telecomunicaciones 153-98 constituye el principal instrumento normativo que regula el desarrollo, la prestación de servicios y la competencia en el sector de las telecomunicaciones en el país desde hace 27 años. Ante los avances tecnológicos, la convergencia digital y los nuevos modelos

2/2 de negocio, resulta necesario adecuar este marco legal a las dinámicas actuales del mercado y a las demandas de los usuarios.

En ese contexto, el órgano regulador de las telecomunicaciones impulsa este proceso de consulta pública como un paso previo a la formulación de una propuesta de reforma integral, alineada con las mejores prácticas internacionales, que garantice mayor eficiencia regulatoria, fomente la innovación, proteja los derechos de los usuarios y fortalezca la institucionalidad del sector.

