INDOTEL lanza campaña para frenar la desinformación en redes sociales

Bartolo García

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció este domingo el inicio de una campaña nacional enfocada en la verificación y certeza de las informaciones que circulan en redes sociales.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Guido Gómez Mazara, quien advirtió que al menos un 62 % del contenido difundido en plataformas digitales es falso.

Durante una rueda de prensa, Gómez Mazara explicó que el mayor problema es que un 70 % de las personas reproduce y reenvía estas informaciones falsas, sin detenerse a comprobar su veracidad.

“Desde el INDOTEL queremos contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de que las redes sociales en República Dominicana se construyan sobre verdades y no sobre mentiras”, declaró el funcionario.

El titular del organismo recordó que él mismo fue víctima de desinformación, cuando en redes sociales se difundió que padecía una enfermedad terminal, situación que calificó de cruel y alarmante.

Gómez Mazara cuestionó los efectos sociales de esta práctica: “¿Cuántas personas con procesos judiciales han sido condenadas en las redes, y luego la justicia dicta su inocencia? Es una distorsión que afecta la vida de muchos ciudadanos”.

El presidente de INDOTEL destacó que la campaña arrancará este lunes en el marco de la Feria Internacional del Libro, buscando un espacio de impacto cultural y educativo para sensibilizar a toda la ciudadanía.

En particular, se pondrá énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, quienes suelen ser más vulnerables ante contenidos malintencionados y engañosos en internet.

“No podemos seguir navegando en un mar de falsedades y mentiritas. Nuestro deber es orientar a la población sobre los riesgos de compartir información sin verificar”, expresó Gómez Mazara.

La campaña incluirá mensajes educativos en medios tradicionales y digitales, charlas en centros educativos y talleres con líderes comunitarios para fortalecer la alfabetización digital.

El funcionario hizo un llamado especial a los partidos políticos, exhortándolos a ceñirse a datos reales y comprobables, ya que el uso irresponsable de la desinformación daña la democracia y no contribuye a una oposición constructiva.

En ese mismo contexto, Gómez Mazara presentó indicadores oficiales e internacionales que muestran un desempeño positivo de la economía dominicana, con un crecimiento del 2.7 % en los primeros siete meses del año y la generación de más de 121 mil empleos.

Finalmente, el presidente del Consejo Directivo de INDOTEL reiteró el compromiso del organismo en garantizar que las redes sociales se conviertan en una herramienta de orientación y verdad, y no en un escenario para propagar rumores y falsedades.

De esta forma, la campaña busca convertirse en un pilar para promover el uso responsable de las plataformas digitales, fortaleciendo la confianza ciudadana en la información que circula en la sociedad dominicana.