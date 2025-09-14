INDOTEL integrará tecnología satelital al Sistema Nacional de Alertas

La medida busca que los mensajes de emergencia lleguen a todo el país, incluso a zonas sin señal móvil

Bartolo García

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció que el Sistema Nacional de Alertas contará con un componente satelital que permitirá llevar mensajes de emergencia a las zonas más remotas del país. La medida busca garantizar que la población reciba la información de manera inmediata, incluso en lugares donde no existe cobertura de señal móvil.

Según explicó la institución, esta innovación permitirá que las alertas de emergencia lleguen de forma masiva, simultánea y geolocalizada a los teléfonos celulares, con el objetivo de salvaguardar vidas humanas en situaciones críticas.

El nuevo mecanismo se apoyará en empresas autorizadas para ofrecer servicios satelitales en República Dominicana, que trabajarán en conjunto con las proveedoras tradicionales de telecomunicaciones. De esta manera, se asegura una cobertura amplia que trascienda las limitaciones actuales de infraestructura.

El INDOTEL señaló que ya se encuentran en proceso de formalización de alianzas estratégicas entre compañías satelitales y concesionarias locales, a fin de integrar esta tecnología como un soporte clave dentro del Sistema Nacional de Alertas.

El sistema tendrá la capacidad de portar el mensaje vía satélite y entregarlo directamente en el teléfono móvil de la persona ubicada en la zona de emergencia, sin importar que en ese lugar no exista señal de las redes móviles convencionales.

El anuncio se realizó tras la primera prueba técnica del sistema, efectuada el pasado 9 de septiembre bajo la supervisión del Gobierno dominicano y con la participación de organismos de seguridad y respuesta inmediata.

La prueba validó la eficacia de los mensajes de alerta masivos, confirmando que la tecnología puede ser una herramienta determinante para la protección civil frente a desastres naturales, emergencias sanitarias o incidentes de seguridad.

Este proyecto cuenta con el respaldo de múltiples entidades estatales, entre ellas el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

La integración de esfuerzos entre instituciones busca consolidar un sistema de seguridad integral que pueda responder con mayor rapidez y efectividad a las emergencias que afectan a la población.

El INDOTEL destacó que con esta medida, la República Dominicana se coloca a la vanguardia en el uso de tecnologías híbridas de comunicación para la gestión de emergencias, siguiendo modelos ya aplicados en países con alta exposición a desastres.

Autoridades indicaron que, en caso de huracanes, terremotos, inundaciones u otras eventualidades, los mensajes de alerta permitirán orientar a la población en tiempo real sobre las medidas de prevención y las rutas de evacuación.

El objetivo central del Sistema Nacional de Alertas es crear un canal confiable, rápido y universal de comunicación con la ciudadanía, que contribuya a minimizar riesgos y a salvar vidas en situaciones de alto peligro.

Finalmente, el INDOTEL reiteró que la iniciativa responde al compromiso del Gobierno dominicano de proteger la seguridad de la ciudadanía mediante la innovación tecnológica, y que continuará ampliando sus alcances hasta garantizar una cobertura total en todo el territorio nacional.