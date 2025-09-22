INDOTEL fija plazo para validar líneas prepago antes del 29 de septiembre

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), mediante la Resolución 064-2025, estableció que los usuarios con líneas móviles prepago deben validar su identidad antes del 29 de septiembre, de lo contrario enfrentarán la suspensión de su servicio.

La medida se implementa con el objetivo de garantizar que cada número prepago esté vinculado a una identidad válida, reduciendo así los riesgos de fraudes, estafas y delitos cometidos a través de dispositivos móviles.

La disposición cuenta con el respaldo de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC) y de sus principales operadoras de telefonía móvil en el país: Claro Dominicana y Altice.

Según el reglamento, la validación de identidad deberá realizarse mediante documentos oficiales como cédula de identidad o pasaporte, vinculando de manera definitiva al usuario con su línea.

Aquellos que no completen el proceso antes del plazo establecido verán sus líneas suspendidas de manera provisional hasta por dos meses. Durante ese período podrán realizar la validación, pero si no lo hacen, perderán el número de forma definitiva.

Para facilitar el proceso, Claro Dominicana ofrece a sus clientes la opción de validación marcando *456# desde su celular y siguiendo los pasos indicados. Los usuarios que solo cuenten con pasaporte deberán acudir a una tienda Claro para realizar la verificación presencial.

En el caso de Altice, los clientes pueden ingresar al portal de autoservicio identidadprepago.altice.com.do, marcar *555 para recibir asistencia de un representante o acudir a cualquiera de las tiendas Altice en todo el país.

COMTEC, junto a las operadoras, subrayó que este proceso es una responsabilidad compartida entre las empresas y los ciudadanos, orientada a fortalecer la seguridad de todo el sistema de telecomunicaciones nacional.

La validación, explicaron, contribuye además a las investigaciones de los organismos de seguridad, quienes en múltiples ocasiones se enfrentan a la dificultad de rastrear delitos cometidos desde líneas prepago anónimas.

Para garantizar que la información llegue a todos los usuarios, INDOTEL y COMTEC han desplegado una amplia campaña de comunicación a través de televisión nacional, redes sociales, mensajes de texto (SMS) y llamadas telefónicas.

Las autoridades reiteraron que no se trata de un trámite burocrático, sino de un paso crucial para proteger la identidad de cada usuario, evitando que delincuentes utilicen números sin registro para actividades ilícitas.

Finalmente, INDOTEL exhortó a la población a no esperar al último momento y completar el proceso de validación lo antes posible, a fin de evitar inconvenientes en el servicio y asegurar la continuidad de sus comunicaciones.

Con esta medida, el país se suma a la tendencia internacional de fortalecer la seguridad digital y telefónica, contribuyendo a la construcción de un entorno más confiable para ciudadanos y empresas.

#INDOTEL #ValidaciónPrepago #SeguridadDigital