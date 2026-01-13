Indotel e INDEX lanzan en Nueva York campaña de alfabetización digital y educación financiera para el envío seguro de remesas

Nueva York, EE. UU. –El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y dominicanas en el Exterior (INDEX) realizaron en esta ciudad un encuentro con representantes de la prensa y de la comunidad dominicana, en el que lanzaron una campaña de alfabetización digital y educación financiera dirigida a promover el uso seguro de herramientas digitales y el envío responsable de remesas por canales digitales.

La actividad, celebrada en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, forma parte de los esfuerzos del Estado dominicano para fortalecer la inclusión digital y la protección financiera de la diáspora, mediante el acceso a información confiable, formación práctica y herramientas que contribuyan a una mejor toma de decisiones en entornos digitales, en articulación con actores del ecosistema financiero y tecnológico, incluyendo el acompañamiento de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Durante el encuentro, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades digitales de la ciudadanía en el exterior, afirmando que: “la alfabetización digital es clave para que nuestros ciudadanos puedan desenvolverse con mayor seguridad en entornos tecnológicos cada vez más complejos, y este acuerdo permitirá llevar formación clara y accesible a la diáspora dominicana”.

Por su parte, la directora ejecutiva del INDEX y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, destacó la dimensión humana y social de la iniciativa, al señalar que: “cuando hablamos de remesas, no hablamos solo de dinero; hablamos de familias, de sacrificio y de vínculos que no se rompen, aun cuando la distancia sea grande. Alfabetizar digital y financieramente es también una forma de proteger, acompañar y empoderar a nuestra gente en el exterior.”

Asimismo, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús ‘Chú’ Vásquez Martínez, valoró la iniciativa como una herramienta de acompañamiento institucional a la comunidad dominicana residente en el exterior, al expresar que: “la educación digital empodera a nuestra comunidad y refuerza el vínculo entre el Estado dominicano y sus ciudadanos fuera del país”.

Como parte del encuentro, se presentaron los primeros materiales de la campaña, incluyendo cápsulas audiovisuales y contenidos informativos diseñados para orientar a la diáspora sobre el uso seguro de plataformas digitales y los mecanismos disponibles para el envío de remesas por canales formales.

El encuentro concluyó con un intercambio abierto con los medios de comunicación, reafirmando el compromiso del Indotel y el INDEX de continuar impulsando iniciativas conjuntas orientadas a generar un impacto tangible y sostenible en las comunidades dominicanas en el exterior.