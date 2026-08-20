Indotel abre paso a mayor competencia con adjudicación de frecuencias a Viettel y Claro

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) adjudicó a Viettel y Claro Dominicana bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico, como resultado de la Licitación Pública Internacional Indotel/LPI-001-2026, proceso dirigido a ampliar la disponibilidad de espectro y fortalecer la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de última generación en República Dominicana.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien destacó que la adjudicación crea las condiciones para incorporar un nuevo competidor al mercado nacional. La decisión fue adoptada de manera unánime mediante la resolución núm. 73-2026, luego de la evaluación de las propuestas presentadas durante el proceso.

Como resultado de la licitación, Viettel obtuvo el derecho de uso de 240 MHz por un período de 20 años, distribuidos en 40 MHz en la banda de 700 MHz, 100 MHz en 2.3 GHz y otros 100 MHz en la banda de 3.6 GHz. Para iniciar sus operaciones, la compañía deberá constituir una empresa en República Dominicana, que será la titular de la licencia correspondiente a las frecuencias asignadas.

Por su parte, Claro Dominicana adquirió 20 MHz adicionales en la banda de 700 MHz, que podrá utilizar durante los 15 años restantes de su concesión vigente. De acuerdo con Indotel, ambas compañías fueron las únicas que superaron las etapas de calificación legal, técnica y económica establecidas para participar en la adjudicación.

Gómez Mazara sostuvo que la incorporación de mayor competencia debe traducirse en mejores servicios, calidad y condiciones económicas para los usuarios dominicanos. “Tenemos el interés de que en República Dominicana tengamos servicios telefónicos de mayor calidad, más competencia y que, sobre todas las cosas, esto favorezca el bolsillo de los usuarios”, manifestó el funcionario.

La licitación contemplaba también 30 MHz correspondientes a la banda AWS, pero estos bloques fueron declarados desiertos debido a que no se recibieron ofertas. Asimismo, las condiciones del proceso establecen que hasta un 30 % de los pagos correspondientes podrá realizarse mediante la ejecución de proyectos de desarrollo del Indotel, mientras las empresas adjudicatarias dispondrán de un plazo máximo de 90 días para suscribir sus contratos o adendas de concesión.

El proceso fue convocado mediante la resolución núm. 013-2026 con el objetivo de fomentar nuevas inversiones, ampliar el espectro disponible y fortalecer los servicios de telecomunicaciones de última generación. Durante la presentación de los resultados, Gómez Mazara estuvo acompañado por los miembros del Consejo Directivo Fausto Rosario Adames y Juan Taveras Hernández, así como por la directora ejecutiva Desirée Logroño, quienes resaltaron la transparencia del procedimiento desarrollado por el órgano regulador.