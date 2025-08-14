Indomet alerta sobre lluvias y calor extremo para este jueves

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que este jueves persistirán las condiciones de humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional, debido a la presencia de una vaguada en altura.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno provocará aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias, además de mantener un ambiente caluroso por la temporada de verano.

Durante las horas de la mañana, se prevén chubascos aislados en localidades del noreste y sureste, incluyendo El Seibo, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno impulsará el desarrollo de nublados más intensos, con aguaceros moderados a fuertes y tormentas eléctricas, principalmente sobre el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

Estas precipitaciones se extenderán hasta las primeras horas de la noche, momento en que irán disminuyendo de forma gradual, dejando un cielo mayormente despejado en gran parte del país.

El Indomet recomendó a la población evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m., mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera de colores claros y permanecer en lugares frescos y ventilados.

En cuanto a las temperaturas, se espera que continúen muy calurosas, lo que podría generar sensaciones térmicas elevadas en zonas urbanas y costeras.

En materia ciclónica, la institución informó que mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Erin, localizada a 1,595 kilómetros al este de las Antillas Menores, desplazándose hacia el oeste a unos 28 km/h.

Los vientos máximos sostenidos de Erin alcanzan los 85 km/h, con ráfagas superiores, y los modelos de pronóstico indican que podría convertirse en huracán en los próximos días.

Asimismo, se observa una amplia área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una onda tropical sobre la península de Yucatán, con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20 % en las próximas 48 horas y hasta siete días.

El Indomet reiteró que mantiene un monitoreo permanente sobre estos sistemas, e instó a la población y a las autoridades locales a mantenerse informadas a través de los boletines oficiales.

La institución recordó que la temporada ciclónica se encuentra en su fase más activa, por lo que la prevención y la vigilancia son claves para minimizar riesgos.

