Indomet alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país

Una vaguada y factores locales provocarán un aumento de la nubosidad y condiciones inestables este sábado

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió un informe en el que advierte sobre la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país durante este sábado.

Según el organismo, en horas de la mañana se prevén chubascos aislados sobre las provincias La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez, aunque será en la tarde cuando las condiciones atmosféricas se tornen más inestables.

Los meteorólogos Carla Morales y Eimer Bautista explicaron que, después del mediodía, una vaguada en varios niveles de la troposfera incidirá sobre el territorio nacional, combinándose con los efectos locales para generar un incremento significativo de la nubosidad.

Este escenario dará lugar a aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como El Seibo, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata y diversos sectores del Gran Santo Domingo.

El fenómeno también afectará a San Cristóbal, Azua, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Independencia y Elías Piña, así como a zonas cercanas, especialmente desde la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Indomet advierte que las tormentas eléctricas podrían ser localmente fuertes y que las ráfagas de viento ocasionales pueden provocar caída de ramas, toldos o estructuras ligeras en las zonas afectadas.

En cuanto a las temperaturas, los especialistas señalaron que continuarán calurosas debido a la época del año, el flujo de viento del este/sureste y la presencia de ligeras partículas de polvo del Sahara.

Se espera que las temperaturas mínimas se mantengan entre 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C en gran parte del territorio nacional.

El organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa ligera para contrarrestar el calor.

Asimismo, exhortó a los residentes en zonas vulnerables a estar atentos a posibles avisos y alertas meteorológicas que puedan ser emitidos si las lluvias aumentan su intensidad o generan inundaciones urbanas repentinas.

Indomet recordó que, aunque estas precipitaciones son de carácter local y pasajero, pueden ocasionar acumulaciones de agua significativas en cortos periodos de tiempo.

Las autoridades también recomendaron a los conductores manejar con precaución en caso de lluvias fuertes, debido a la posibilidad de visibilidad reducida y carreteras resbaladizas.

Finalmente, el informe señala que este patrón de inestabilidad podría repetirse en los próximos días, dependiendo de la evolución de la vaguada y de las condiciones atmosféricas regionales.

