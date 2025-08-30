Indomet alerta por intensas olas de calor en varias provincias

Bartolo García

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta especial ante las altas temperaturas y la sensación térmica extrema que afecta a diferentes zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el informe de la tarde, los niveles de calor percibidos por la población se han intensificado debido a la combinación de temperatura y humedad relativa, lo que genera condiciones de riesgo para la salud.

El reporte detalló que Bayaguana fue el punto más crítico del día, con una temperatura máxima de 35.5 °C, una humedad relativa de 74 % y una sensación calurosa de 58 °C, un nivel considerado peligroso para la exposición prolongada.

En Sabana de la Mar, la temperatura alcanzó 32.5 °C con una humedad de 71 %, lo que elevó la sensación térmica hasta los 49 °C, colocándose como una de las localidades más afectadas.

Mientras tanto, en Santo Domingo Este la medición en diferentes puntos del municipio arrojó un promedio de 32.3 °C, con una humedad de 67.5 % y una sensación calurosa de 41 °C.

Las provincias del norte también experimentaron calor intenso. En Puerto Plata y Santiago se registraron 34.0 °C con una humedad del 63 %, lo que generó una sensación térmica de 42 °C en ambos casos.

Por su parte, en Punta Cana la temperatura llegó a 33.0 °C, acompañada de 60 % de humedad y una sensación calurosa de 40 °C, afectando especialmente a la población que se encontraba en zonas turísticas y costeras.

En Montecristi, las autoridades reportaron 34.4 °C, con 59 % de humedad y una sensación de 45 °C, también dentro de los valores de riesgo establecidos por organismos internacionales de salud.

El Indomet explicó que estas condiciones obedecen a una combinación de alta radiación solar, poco viento y elevados niveles de humedad en la atmósfera, factores que potencian la percepción de calor más allá de la temperatura real.

Ante esta situación, la entidad exhortó a la población a limitar la exposición al sol en horas críticas, hidratarse con frecuencia, vestir ropa ligera y evitar actividades físicas intensas al aire libre.

También recomendó prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ser los grupos más vulnerables a sufrir golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones.

El organismo recordó que la temporada de calor continuará en las próximas semanas, por lo que se prevé que estos episodios se repitan con cierta frecuencia.

Finalmente, Indomet reiteró que se mantendrá vigilante y emitirá avisos periódicos sobre la evolución de las temperaturas, instando a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales.