INDOCAL abre convocatoria al Premio a la Calidad 2026

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) anunció la apertura de la convocatoria del Premio INDOCAL a la Calidad 2026, en el marco del lanzamiento oficial de su tercera edición, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de calidad, la competitividad y la excelencia en la República Dominicana.

El acto, celebrado en el Salón Lincoln del Hotel Intercontinental Real Santo Domingo, reunió a autoridades, representantes del sector empresarial, organismos técnicos y medios de comunicación, quienes conocieron los detalles de esta iniciativa que se consolida como la máxima distinción nacional en materia de infraestructura de calidad.

Este galardón reconoce a organizaciones públicas y privadas que evidencian un uso efectivo de la normalización, la metrología y la evaluación de la conformidad en sus procesos, impactando positivamente en la confianza, la eficiencia y la sostenibilidad.

En su edición 2026, el premio evoluciona hacia una visión más integral, enfocada en el avance de las organizaciones hacia una calidad que no solo se cumple, sino que se vive en su día a día, reflejada en sus decisiones, en su cultura y en la forma en que cada persona aporta a hacer las cosas bien.

Más que un reconocimiento, el Premio INDOCAL a la Calidad se proyecta como una experiencia de transformación para las organizaciones, permitiéndoles evaluar su gestión, fortalecer sus capacidades y visibilizar su compromiso con la excelencia, la mejora continua y la generación de valor.

El premio está dirigido a organizaciones del sector público y privado, incluyendo entidades gubernamentales y organizaciones de servicios y de manufactura. La participación se organiza por tipo de organización —mipymes, grandes empresas y sector público—, garantizando que cada entidad compita en su mismo nivel. Todas son evaluadas bajo un modelo que reconoce distintos niveles de madurez en la gestión de la calidad, otorgando distinciones en categorías oro, plata y bronce, conforme a su desempeño y consistencia en los resultados.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del INDOCAL por consolidar una infraestructura nacional de la calidad robusta, basada en estándares que promuevan la eficiencia, la confianza y la mejora continua en los sectores productivos del país.

Con esta tercera edición, el INDOCAL reafirma su visión de posicionar a la República Dominicana como un referente regional en materia de calidad, impulsando organizaciones más competitivas, innovadoras y alineadas con estándares nacionales e internacionales.

La convocatoria queda oficialmente abierta, invitando a todas las organizaciones a formar parte de este proceso que reconoce no solo los resultados, sino la forma en que se construyen.

Para más información sobre el proceso de inscripción y bases del premio, los interesados pueden acceder a: https://indocal.gob.do/publicaciones/premio-indocal-a-la-calidad/.