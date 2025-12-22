Inauguración de HEMA redefine la atención médica de alta complejidad en República Dominicana

El nuevo hospital especializado consolida a Santiago como polo nacional y regional de salud avanzada

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D.– En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader Corona, fue inaugurado oficialmente el Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), marcando el inicio de una nueva etapa en la oferta de servicios de salud de alta complejidad en la República Dominicana.

La jornada inaugural comenzó con un recorrido por las modernas instalaciones del centro hospitalario, en el que participaron el mandatario, autoridades nacionales y locales, así como los miembros del Consejo de Administración y los socios fundadores del proyecto.

Posteriormente, se realizó el acto formal de inauguración, que incluyó la bendición e invocación religiosa a cargo de Héctor Rafael Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, quien resaltó la importancia del nuevo hospital para el bienestar de la población.

Durante el acto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la creciente demanda de camas hospitalarias que enfrenta el país y el impacto positivo que tendrá HEMA en el fortalecimiento de la capacidad del sistema nacional de salud.

El funcionario subrayó además el posicionamiento de Santiago de los Caballeros como un referente nacional y regional en materia de salud, señalando que la ciudad avanza hacia la consolidación de un Clúster de Turismo de Salud.

Atallah valoró que HEMA haya sido concebido bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, con la meta de alcanzar la acreditación de la Joint Commission International (JCI), una de las certificaciones más exigentes a nivel mundial.

En la parte protocolar, el ingeniero Carlos Cabrera, miembro del Consejo de Administración y socio fundador, calificó la inauguración como un hecho histórico que marca una nueva etapa para la salud dominicana.

Cabrera afirmó que el hospital es el resultado de una visión empresarial moderna, una gestión eficiente y un firme compromiso social, orientado a elevar los estándares de atención médica en el país.

Durante su intervención, expresó un agradecimiento especial al presidente Luis Abinader por su presencia y por el respaldo del Gobierno al fortalecimiento del sistema nacional de salud, promoviendo una inversión privada responsable y alineada con el desarrollo nacional.

Asimismo, reconoció a los socios fundadores que hicieron posible el proyecto desde sus inicios, entre ellos Miguel Sánchez Caba, Elías Cruz, Eduardo Bretón, Fufi Reyes, Waleska Sánchez, Ricardo Mejía, Kilderes Taveras, Wilfredo Cabrera, Joe Torres, Tito Alba y Juan Lucas Alba.

También destacó el apoyo financiero del Banco Múltiple BHD León y del Banco de Reservas de la República Dominicana, instituciones que consideró claves para la materialización del proyecto.

El ingeniero Cabrera explicó que HEMA inició en el año 2020 con una proyección de 16,000 metros cuadrados y una inversión estimada de 40 millones de dólares, y que hoy se consolida con más de 32,000 metros cuadrados y una inversión superior a los 100 millones de dólares.

Por su parte, el doctor Miguel Sánchez Caba señaló que la inauguración de HEMA representa un hito para Santiago, el Cibao y toda la República Dominicana, al consolidar un polo de salud de alta complejidad con impacto económico, académico y social.

Sánchez Caba explicó que el hospital se integra a una amplia cadena de valor que enlaza universidades, centros de formación, proveedores, hoteles, transporte y turismo de salud, dinamizando el empleo calificado y creando nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.

HEMA abre sus puertas con la misión de ofrecer excelencia en la atención al paciente, proyectándose como un aliado estratégico del sistema de salud dominicano, enfocado en la innovación, la excelencia clínica y el cuidado integral de las personas.

El nuevo centro hospitalario contará con una proyección de 179 camas, 80 consultorios y generará alrededor de 1,100 empleos, iniciando sus operaciones de manera escalonada con una primera fase ambulatoria que incluirá centro de imágenes diagnósticas, consultas externas y laboratorio clínico.