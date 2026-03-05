INAPA impulsa comisión de veeduría para supervisar proyecto de saneamiento en Boca Chica

Bartolo García

Boca Chica, RD.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, ., encabezó la instalación formal de la comisión de veeduría del Proyecto Integral de Saneamiento de la Bahía de Boca Chica, Andrés y La Caleta.

La obra, valorada en aproximadamente 190 millones de dólares, tiene como objetivo mejorar el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, impactando de manera directa a más de 212,000 habitantes de estas comunidades.

El acto de conformación de la comisión se realizó en la Alcaldía del municipio de Boca Chica, con la participación de autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales.

Durante el encuentro, Arnaud explicó que antes de iniciar la ejecución física del proyecto se prioriza la organización del componente de comunicación con la comunidad.

El funcionario destacó que el proyecto tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de los residentes, por lo que es fundamental que la población conozca cómo y cuándo se desarrollarán los trabajos.

La comisión de veeduría estará integrada por autoridades municipales, legisladores y representantes de juntas de vecinos, iglesias y el sector empresarial.

Este organismo tendrá la responsabilidad de acompañar y supervisar el desarrollo del proyecto, garantizando la transparencia del proceso y la comunicación constante con la ciudadanía.

En la reunión participaron el alcalde Ramón Arístides Candelaria, el director ejecutivo de Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Félix de León, así como la diputada María Suárez y el regidor Wilmer Santos.

Las autoridades informaron que durante el primer mes se desarrollará un proceso de socialización del proyecto que incluirá encuentros comunitarios, visitas a centros educativos y reuniones con el sector turístico.

Asimismo, se distribuirán boletines informativos con el cronograma detallado de los trabajos que se ejecutarán por sectores.

El proyecto contempla la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario moderno para el casco urbano, así como la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales.

Estas obras permitirán mejorar la calidad del agua en la bahía de Boca Chica, contribuyendo al fortalecimiento de la salud pública y al desarrollo turístico de la zona.

Con la creación de esta comisión de veeduría, el INAPA reafirma su compromiso con la transparencia, la planificación estratégica y la participación ciudadana como pilares fundamentales para la transformación sostenible del municipio.