INAIPI cierra seminario internacional que impulsa una agenda sólida para la niñez dominicana

Bartolo García

Tras tres días de análisis profundo, intercambio de experiencias y construcción colectiva, concluyó con éxito el IV Seminario Internacional sobre Primera Infancia: Oportunidades para un Futuro Sostenible, una iniciativa que reafirmó el compromiso del Estado dominicano con el desarrollo integral de la niñez.

El evento contó con el auspicio del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y puso en relieve la inversión sostenida del presidente Luis Abinader Corona, así como el respaldo permanente de la primera dama Raquel Arbaje a las políticas públicas dirigidas a niños y niñas de 0 a 5 años.

La directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez, valoró el seminario como altamente exitoso, destacando la calidad de los debates y la diversidad de enfoques abordados durante las distintas jornadas de trabajo.

Castillo Rodríguez resaltó que el encuentro fue organizado de manera articulada por varias áreas y direcciones de la institución, logrando una agenda coherente, participativa y alineada con los desafíos actuales de la primera infancia.

Durante el seminario participaron 12 conferencistas magistrales, junto a expertos nacionales e internacionales, quienes aportaron conocimientos actualizados y experiencias comparadas sobre atención integral, políticas sociales y desarrollo temprano.

Los paneles de alto nivel permitieron analizar temas clave como la equidad, la sostenibilidad de los programas sociales, la protección de derechos y el rol de la primera infancia como base del desarrollo humano.

Representantes del sector público, el ámbito académico, la sociedad civil y el sector privado coincidieron en la urgencia de consolidar políticas públicas sostenibles que sitúen a la niñez en el centro de la agenda nacional.

Para la titular del INAIPI, lo vivido durante el seminario confirma que invertir en la primera infancia trasciende lo institucional y se convierte en una decisión ética y estratégica para el futuro del país.

En sus palabras de cierre, Castillo Rodríguez subrayó que el principal legado del evento no se limita a estadísticas o conclusiones técnicas, sino a una agenda compartida y a alianzas fortalecidas entre los distintos actores.

Asimismo, afirmó que el seminario deja una visión renovada de la primera infancia como una prioridad nacional que debe ser protegida y promovida de forma continua.

El carácter internacional del encuentro se evidenció con la participación de panelistas y ponentes procedentes de Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Colombia, España, Brasil y Argentina.

Estas experiencias comparadas permitieron identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que pueden ser adaptadas al contexto dominicano.

El evento se consolidó como un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de conocimientos, orientado a la construcción colectiva de soluciones para la niñez más vulnerable.

Con este seminario, el INAIPI reafirma su rol como entidad clave en la promoción del desarrollo sostenible, colocando a la primera infancia como eje fundamental del progreso social y humano de la República Dominicana.

#eljacaguero #PrimeraInfancia #INAIPI #DesarrolloSostenible #Niñez #PolíticasPúblicas #EducaciónInicial