INAIPI amplía cobertura y fortalece atención a la primera infancia en el país

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Josefa Castillo Rodríguez, destacó que la expansión y el fortalecimiento de los servicios de la institución han sido posibles gracias al apoyo del presidente Luis Abinader.

Castillo Rodríguez señaló que durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario resaltó importantes logros alcanzados por el INAIPI durante el año 2025.

La funcionaria explicó que estos avances han impactado de manera directa a miles de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, así como a sus familias en distintas comunidades del país.

Según indicó, el presidente Abinader impulsa una política social enfocada en la atención integral de la primera infancia, entendiendo que la inversión en los niños y niñas representa una apuesta al futuro del país.

Durante su intervención, el jefe de Estado informó que en 2025 fueron inaugurados 15 nuevos Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

Con la apertura de estos centros, la institución logró ampliar su cobertura a un total de 155,937 niños y niñas atendidos en 739 centros distribuidos en todo el territorio nacional.

Castillo Rodríguez subrayó que las políticas dirigidas a la primera infancia se desarrollan con un enfoque humano e inclusivo que busca mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.

Explicó que el servicio que brinda el Gobierno a través del INAIPI permite que muchas madres, padres y tutores cuenten con un espacio seguro para el cuidado de sus hijos mientras desarrollan actividades laborales, académicas o de emprendimiento.

De acuerdo con los datos presentados, un total de 2,672 niños y niñas recibieron atención especializada según su condición de discapacidad, lo que evidencia el compromiso con una atención inclusiva.

Asimismo, 44,715 infantes recibieron alimentación adecuada de acuerdo con sus necesidades nutricionales y su edad, contribuyendo a fortalecer su desarrollo físico y cognitivo.

La directora del INAIPI también resaltó el acompañamiento brindado a 131 comunidades del país, donde líderes locales se han involucrado activamente en el cuidado y la protección de niños y niñas de 0 a 5 años.

Finalmente, Castillo Rodríguez aseguró que la institución continuará trabajando para ampliar los servicios de atención integral, garantizando una gestión transparente que contribuya al bienestar de la niñez y al desarrollo de la sociedad dominicana.