INAIPI amplía cobertura a la primera infancia con nuevo CAIPI en San Rafael del Yuma

Bartolo García

SAN RAFAEL DEL YUMA, provincia La Altagracia.– La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Josefa Castillo Rodríguez, inauguró el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) Comunitario San Rafael del Yuma, una obra destinada a beneficiar a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años de edad.

Con la apertura de este nuevo centro, el Gobierno dominicano responde a una demanda histórica de los munícipes de San Rafael del Yuma, reforzando las políticas públicas orientadas a la protección y desarrollo integral de la primera infancia.

Durante el acto inaugural, Castillo Rodríguez destacó que esta obra se enmarca en la visión social del presidente Luis Abinader Corona, a quien definió como un mandatario sensible y comprometido con la inversión en la niñez dominicana.

“Esto dice mucho del señor presidente de la República, un presidente responsable que da respuestas concretas y que ha decidido invertir de manera firme en la infancia del país”, expresó la funcionaria ante autoridades y comunitarios presentes.

La directora del INAIPI subrayó que el CAIPI Comunitario San Rafael del Yuma brindará tranquilidad a padres y tutores, quienes podrán trabajar o continuar sus estudios con la seguridad de que sus hijos estarán protegidos y bien atendidos.

Indicó que los infantes recibirán servicios integrales que incluyen atención en salud, nutrición balanceada, estimulación temprana y acompañamiento psicoeducativo, elementos clave para su desarrollo físico, emocional y cognitivo.

“Hoy contamos con esta hermosa obra, con capacidad para atender niños desde los cuarenta y cinco días de nacidos hasta los cinco años. Sin duda, esto representa una verdadera bendición para esta comunidad”, afirmó Castillo Rodríguez.

Este CAIPI se convierte en el segundo inaugurado por la actual directora del INAIPI en la provincia La Altagracia, tras la apertura del CAIPI Los Manantiales, ubicado en el distrito municipal de Verón.

La inauguración se realizó en el marco del undécimo aniversario del INAIPI, institución que ha fortalecido de manera sostenida la red de atención a la primera infancia en todo el territorio nacional.

En representación del presidente Abinader, la gobernadora provincial Deysi de Oleo resaltó que el nuevo centro constituye una herramienta fundamental para el bienestar de la niñez y el fortalecimiento de las familias del municipio.

“Este es un espacio donde los padres pueden sentirse seguros de que sus niños están bien cuidados, lo que les permite avanzar, trabajar y estudiar”, manifestó la funcionaria.

El acto contó además con la presencia de Francisco Antonio Rodríguez, alcalde del municipio; Domingo Pereyra, presidente del PRM en Yuma; y Aydee López, directora regional de Educación.

También participaron Polonio Guerrero Moní, en representación del senador Rafael Duluc, y Mayrelín Pereyra, quien agradeció la obra en nombre de la comunidad.

Por parte del INAIPI asistieron Fabiana Tapia, subdirectora nacional; Johanna Elías, directora de Gestión de Redes de Servicios; y Mártires Guzmán, director de Articulación Territorial.

Asimismo, estuvieron presentes Judith Villafaña, encargada de la Regional Este; Alexandra Pimentel, encargada del Departamento CAIPI; Sara Colón, en representación de la Dirección de Operaciones; Anner Victoriano, encargado del Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño; y Bienvenido Mena, encargado del Departamento de Transportación.

Con esta nueva infraestructura, el INAIPI reafirma su compromiso de seguir ampliando la cobertura de servicios integrales a la primera infancia, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad social y a la construcción de un futuro más justo y equitativo para la niñez dominicana.