Imprudencia al volante deja a motociclista atrapado entre una patana y un muro de elevado

Bartolo García

La imprudencia en la conducción de motocicletas volvió a provocar un aparatoso accidente en la República Dominicana, luego de que un joven intentara rebasar una patana y terminara atrapado entre el vehículo pesado y el muro de un elevado, en un hecho que movilizó a los organismos de emergencia.

El incidente ocurrió cuando el motociclista trató de adelantar al camión en un espacio reducido, una maniobra considerada de alto riesgo que terminó con el conductor inmovilizado entre la patana y la estructura de concreto. El caso se suma a los cientos de accidentes de tránsito que diariamente se registran en el país, muchos de ellos vinculados a la conducción temeraria de motocicletas.

Paramédicos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia médica y estabilizar al joven mientras se coordinaban las labores de rescate.

En el operativo también participaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes trabajaron para liberar al motociclista y controlar el tránsito en la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el estado de salud del conductor, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad. Las autoridades reiteran el llamado a los motociclistas a evitar maniobras peligrosas, como rebasar vehículos pesados en condiciones inseguras, ya que este tipo de imprudencias pone en riesgo no solo sus vidas, sino también la de los demás usuarios de las vías.