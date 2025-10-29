Imponen garantía económica a la artista urbana Masha tras operativo policial

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este miércoles medidas de coerción contra la artista urbana Asly Mariel Victoriano, conocida en el medio artístico como Masha, y su pareja sentimental Jhokomo Hernández, luego de que ambos fueran arrestados durante un operativo policial en el que presuntamente se les ocuparon dos paquetes de marihuana en el vehículo donde se desplazaban.

La jueza Fátima impuso una garantía económica de RD$100 mil a la artista y RD$2.5 millones a su compañero, ordenando además que ambos deberán presentarse periódicamente ante las autoridades y tienen prohibición de salida del país mientras avanza la investigación del Ministerio Público.

La medida económica deberá ser cubierta a través de una compañía aseguradora, lo que implica que solo deberán pagar el 10% de los montos establecidos, según lo dispuesto en la audiencia de medidas de coerción.

La decisión judicial surge tras la presentación de un expediente preliminar por parte del Ministerio Público, que acusa a la pareja de posesión de sustancias controladas con fines no determinados, mientras se espera el informe definitivo del laboratorio forense que confirme la naturaleza y peso exacto de los paquetes incautados.

Durante la audiencia, la defensa de Masha alegó que los acusados no sabían del contenido del vehículo y que los paquetes no les pertenecían, solicitando al tribunal medidas menos gravosas por tratarse de figuras públicas sin antecedentes judiciales.

La fiscalía, en cambio, argumentó que el hallazgo fue resultado de un operativo de inteligencia realizado por agentes de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), quienes habrían seguido el rastro del vehículo tras una alerta previa sobre presunto tráfico de estupefacientes.

Los agentes detuvieron el automóvil en una avenida de la capital, donde realizaron un registro en el que se encontraron los dos paquetes sospechosos, junto con otros objetos que fueron enviados a análisis pericial.

La noticia ha generado amplia repercusión en redes sociales, donde los seguidores de Masha expresaron sorpresa y preocupación, mientras que otros exigieron que “la justicia actúe sin privilegios”.

Fuentes cercanas a la artista aseguran que Masha colabora con las autoridades y mantiene la confianza en que la investigación demostrará su inocencia y desconocimiento de los hechos.

Por su parte, el Ministerio Público ha informado que el caso continúa bajo investigación activa, y que no se descarta la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones dependiendo de los resultados del análisis toxicológico y de las declaraciones de los implicados.

La jueza Fátima también advirtió que el incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en la revocación de la medida y la prisión preventiva.

Con esta decisión, el tribunal busca garantizar el principio de proporcionalidad y el seguimiento judicial del caso, sin recurrir a la privación de libertad inmediata.

El proceso continuará en los próximos días con la presentación del informe final del Ministerio Público, el cual definirá si se procede con acusación formal o si los imputados serán excluidos del expediente en caso de no encontrarse pruebas concluyentes.

