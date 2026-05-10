Impactante audio revela tragedia en aeropuerto de Denver tras atropello de un avión

Denver, Estados Unidos.– Un trágico incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Denver luego de que una persona ingresara de manera irregular a la pista y fuera atropellada por un avión de Frontier Airlines que se preparaba para despegar.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, la víctima cruzó la valla perimetral de seguridad y fue impactada apenas dos minutos después mientras caminaba sobre la pista. El hecho ocurrió alrededor de las 11:19 de la noche del viernes y la persona falleció en el lugar.

Un audio difundido recientemente recoge los dramáticos momentos posteriores al accidente. En la grabación se escucha al piloto del vuelo 4345 comunicarse con la torre de control: “Nos estamos deteniendo en la pista… acabamos de chocar con alguien, tenemos un incendio en el motor”.

Otro registro de audio obtenido por medios estadounidenses revela la tensión entre el personal del aeropuerto luego del impacto. “Hay extremidades en la pista… parece que hay restos humanos”, expresó una de las personas que participaba en las comunicaciones internas tras la emergencia.

El accidente provocó un incendio en uno de los motores y la presencia de humo en la cabina, lo que obligó a activar una evacuación de emergencia de las 231 personas que se encontraban a bordo entre pasajeros y tripulación. Al menos doce personas sufrieron heridas leves y cinco fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Las autoridades confirmaron que la víctima aún no ha sido identificada y señalaron que no se trataba de un empleado del aeropuerto. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar cómo logró ingresar al área restringida antes de ser atropellada por la aeronave.

Con información de actualidad.rt.com