Iglesia y juventud se unen en una jornada de fe y compromiso nacional

Bartolo García

En un ambiente marcado por la fe, la alegría y la esperanza, la Arquidiócesis de Santo Domingo celebró la Santa Misa con motivo del Día Nacional de la Juventud en la histórica Catedral Primada de América.

La Eucaristía fue presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, quien encabezó la celebración acompañado de sacerdotes, religiosos y agentes pastorales.

El encuentro litúrgico congregó a cientos de jóvenes provenientes de parroquias, movimientos y comunidades eclesiales, evidenciando la vitalidad de la juventud católica y su papel protagónico dentro de la vida de la Iglesia.

A la celebración se sumaron autoridades eclesiásticas y civiles, reafirmando el compromiso conjunto entre la Iglesia y el Estado con el acompañamiento integral de la juventud dominicana.

monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor

Durante la homilía, monseñor Morel resaltó que la juventud constituye un tesoro invaluable para la sociedad y la Iglesia, llamada a vivir con alegría, esperanza y un profundo sentido de responsabilidad.

Inspirado en el Evangelio y en la figura de San Juan Bosco, exhortó a los adultos a no apagar la alegría natural de los jóvenes, sino a crear espacios que les permitan crecer, soñar y desarrollar plenamente sus talentos.

El Arzobispo Coadjutor subrayó que la verdadera juventud se reconoce por la alegría interior, incluso en medio de las dificultades, y animó a los jóvenes a defender ese don como un regalo de Dios.

La celebración contó con la presencia del reverendo padre Francisco Benito Alvarado, vicario episcopal de la Pastoral de Adolescencia y Juventud, quien agradeció la cercanía pastoral de monseñor Morel y su respaldo constante al trabajo con los jóvenes.

El sacerdote destacó la importancia de fortalecer alianzas institucionales que permitan garantizar oportunidades reales, promover valores y responder a desafíos sociales como la violencia, la falta de oportunidades y el cuidado del medio ambiente.

También participó el ministro de la Juventud, Carlos J. Valdez Matos, quien valoró el espacio eclesial como un punto de encuentro para la reflexión, el diálogo y el compromiso social.

El funcionario motivó a los jóvenes a canalizar su rebeldía, creatividad y energía con propósito, inspirados en los valores patrios y cristianos, para contribuir activamente a la transformación de la República Dominicana.

Entre las autoridades civiles presentes se destacó la viceministra de Cancillería, Celinés Toribio, junto a viceministros, directores y colaboradores del Ministerio de la Juventud.

La Eucaristía fue acompañada por delegaciones de diversos centros educativos, así como por la participación activa de comunidades parroquiales y movimientos juveniles de la Arquidiócesis.

La celebración contó además con la cobertura de medios de comunicación como Televida, Vida FM, Radio ABC, el canal de YouTube de la Catedral Primada de América y otros medios nacionales.

Con esta conmemoración, la Iglesia reafirma su misión de acompañar, escuchar y caminar junto a los jóvenes, reconociéndolos como el presente y el futuro de la sociedad y de la Iglesia en la República Dominicana.

