IFGLA lanza Diplomado Internacional en Periodismo Digital con expertos de ocho países

SANTO DOMINGO.– El Instituto de Formación Gerencia y Liderazgo Americano (IFGLA) anunció la puesta en marcha del Diplomado Internacional en Periodismo Digital, una propuesta académica diseñada para fortalecer las competencias de periodistas, comunicadores, estudiantes y profesionales de los medios frente a los desafíos que plantea la transformación digital.

La jornada formativa comenzará con la conferencia magistral gratuita titulada “El futuro es digital: Comunicación estratégica y periodismo internacional en el siglo XXI”, que será impartida por el doctor Norman Noel Alas Trujillo, reconocido académico e investigador salvadoreño con amplia trayectoria en comunicación, educación superior e innovación tecnológica aplicada a los medios.

El diplomado será desarrollado en modalidad 100 % virtual y busca preparar a los participantes para desenvolverse en un entorno mediático cada vez más dinámico, caracterizado por la inmediatez informativa, la narrativa multimedia, las plataformas digitales y los retos asociados a la desinformación.

Las autoridades del IFGLA informaron que el programa combinará teoría y práctica mediante módulos especializados en producción de contenidos digitales, periodismo móvil, narrativa multimedia, verificación de información, fact-checking, redes sociales, comunicación estratégica e inteligencia artificial aplicada al periodismo.

La oferta académica contará con la participación de docentes y especialistas de Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México, España y República Dominicana, fortaleciendo el carácter internacional y multidisciplinario de la capacitación.

El magíster Alcedo Magarín, fundador del IFGLA, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el papel del periodismo como herramienta fundamental para la democracia, la transparencia y la promoción de los derechos humanos. Mientras tanto, el doctor Alas Trujillo subrayó la necesidad de que los profesionales de la comunicación desarrollen nuevas competencias para adaptarse a las exigencias del entorno digital.

El programa será impartido a través de la plataforma educativa Moodle y estará dirigido a periodistas en ejercicio, estudiantes universitarios, profesionales de relaciones públicas, medios digitales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en comunicación contemporánea. Los interesados pueden solicitar información a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected], así como mediante el WhatsApp 829-876-3195. “El futuro de la comunicación ya comenzó, y quienes deciden prepararse hoy serán quienes lideren el mañana”, expresó Alas Trujillo.

Con información de Fabio Hernández